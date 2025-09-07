San Adriano revive su pasado en una práctica lección de arqueología

Bajo el sol, al exterior, y a la sombra, en el santuario, transcurrió la visita histórica al eremitorio cisterciense de San Adriano de Naveces que llevó cabo el doctor en Historia Iván Muñiz. El acto sirvió para reivindicar la urgencia de profundizar en otro tipo de historias, de recuperar y difundir otro tipo de noticias del pasado. "La historia oficial de Asturias se ha desgastado como muela de molino a fuerza de repetir los mismos temas con las mismas palabras. Y estamos en un momento muy peligroso, donde se especula sin miramientos con la memoria histórica y los símbolos colectivos para justificar discursos trasnochados, visiones rancias, apologías del enfrentamiento o ambiciones personales", reflexionó el historiador, que eligió para ello unos días tan simbólicos como los que rodean a la festividad principal de Asturias y su legado.

"La Edad Media se ha convertido en un vivero de falsas mitologías, o de sucesos reinventados, que han producido una involución muy espinosa a otros tiempos nada aconsejables", reflexionó Muñiz, quien desgranó a lo largo de dos horas una de las líneas investigadoras que ha impulsado en su Nuevo Humanismo: una crónica del Cristianismo desde la perspectiva llana de lo que llamó las "catedrales del pueblo". A lo largo de distintos capítulos, fruto de su investigación se recorrió la historia del conjunto histórico, se reprodujo en su auténtico lugar el escenario de una asamblea de cofradía, compuesta por los asistentes, y se combinó todo ello con la memoria arqueológica del eremitorio, un edificio renovado a partir del final de la Edad Media y que los propios asistentes pudieron examinar con sus ojos en una experiencia de arqueología práctica, con la historia de la religiosidad a través de los eremitas.

"Es fundamental que el pasado genuino, el pasado colectivo, ajeno a lo que unos pocos han pretendido imponernos como ‘versión oficial’, se recupere y nos sirva de enseñanza. Tengo claro que es un esfuerzo duro y sacrificado, pero no se puede flaquear. Es ley de vida a lo largo de los siglos. Las personalidades que saben ver más allá y proponen otras ideas suelen recibir como recompensa el ostracismo y el rechazo. San Adriano ha sido el punto de partida de un retorno a la vida de los eremitas inspirado por nuestra propia sociedad", sentenció el historiador.