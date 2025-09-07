Solís reúne en sus fiestas a la élite del motocross regional
La misa en honor de San Justo y Pastor junto a una gran corderada y la animación musical centran el programa festivo dominical
C. G.
Los vecinos de Solís, en Corvera, vivieron este sábado una emocionante prueba del Campeonato de Asturias de Motocross y Motocross Clásico. A la cita llegaban como líderes Diego García y Alejo Peral, mientras que en la categoría de clásicas, los primeros clasificados eran Luis Arias y Efrén Cabo y Javier López, Jorge Calderon y Luis Fernando Gutiérrez en el resto de categorías.
Desde las 11.00 horas que arrancaron las verificaciones, ya los entrenos adquirieron un gran interés entre el públic corverano hasta el inicio de las mangas, pasadas las tres de la tarde, donde el público pudo disfrutar de los mejores pilotos de la región y de las comunidades limítrofes, ya que la prueba también puntúa para el Trofeo Interautonómico de Mx Clásico de la Zona Norte. Para hoy, domingo, el programa de las celebraciones de San Justo y Pastor, incluye misa solemne y corderada. Habrá animación musical hasta la tarde, actividades infantiles y romería con "Madastur".
