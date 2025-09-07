Versalles se da un festín de tortillas (y dulces propuestas culinarias)

Las vecinas y vecinos de Versalles arrancaron el viernes con sus fiestas populares que se alargarán hasta el martes 9. Este sábado, las actividades continuaron con un programa cargado de diversión y, sobre todo, mucho sabor. Prueba de ello fue el esperado concurso de tortillas, que repite por tercer año consecutivo desde la pandemia, y al que se sumó un concurso de postres que atrajo el interés de los más apasionados de la cocina. En total, más de treinta personas pusieron a prueba su instinto culinario para elaborar una tortilla de patatas y postres cuya temática se centró en la manzana.

En el apartado de tortillas se impuso Ricardo Arias, cuya elaboración destacó tanto por su sabor, jugosidad y presentación, los tres aspectos que centraron la valoración de un jurado compuesto por integrantes de la Asociación Comver (organizadora de las fiestas de Versalles) y representantes de los comercios y establecimientos de hostelería del barrio. El concurso de tortillas, además estuvo marcado por la fuerte competencia, y es que fue necesario recurrir al desempate, en el que finalmente acabó imponiéndose Arias. La prueba, además, supuso un reto para los cocineros, puesto que los ingredientes se redujeron a huevo, patata, cebolla y, quien quisiera, ajo. "No admitimos más para no complicar la deliberación", señaló Paqui Luces, integrante de Comver y encargada del concurso de tortillas.

En cuanto al de postres de manzana, la vencedora fue Inés Ruiz gracias a una tarta de manzana con crema que la encargada del concurso, Susana Miranda, no dudó en catar: "No puedo decir otra cosa más que estaba muy buena". Junto a Ruiz estuvieron presentes un amplio número de participantes que trataron de vencer con bizcochos de diferentes variedades, entre otras propuestas.

Para Comver, la edición de este año ha sido "un éxito absoluto" que anima a seguir adelante: "A este paso, en las próximas ediciones tendremos que organizar concursos de pellas, croquetas o empanadas porque todo lo que sea de comer es un éxito". Por la noche, Versalles disfrutó de la música con Cuarta Calle y DJ Adri Alonso y hoy domingo se celebra la Xinta Nel Barriu a las 14.00 horas. A las 22.00 regresa la verbena con Finisterre y DJ Jairo Ortal.