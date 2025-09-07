Versalles sirve un menú en el que "no falta de nada" ( y de postre, tarta de queso)

"Laura, apura, que todavía nos quedamos sin sitio", comenta Álvaro Gutiérrez al salir de su portal, cerca del pabellón de La Magdalena. En sus manos, dos grandes bolsas llenas de comida. "Llevamos un poco de todo: tortilla, filetes, embutido, empanada... Que no falte de nada", dice sonriendo. Esta pareja fue una de los cientos de personas que ayer se dio cita en Versalles para disfrutar de una comida vecinal, en la carpa de la fiesta, que volvió a sacar a todo el barrio a la calle. "Para nosotros es muy importante juntarnos todos una vez al año. Al final, con todo el ajetreo que tiene todo el mundo, hay veces que pasas veces sin ver a tus vecinos. Días así son muy importantes para parar y charlar con los que vives puerta con puerta", sostiene Gutiérrez.

"Hay que tirar por el barrio. Ver la carpa así de llena, con todas las familias de la zona, es muy bonito. Esto es lo que presta", señala Inma Pumarino, una de las primeras en llegar al lugar de la fiesta. Su intención es tener todo preparado para cuando lleguen sus acompañantes, "porque luego, entre tanta gente, es un jaleo". "Mi marido es de Gijón, pero ya sabe que hoy hay que venir sí o sí a Versalles. Poco a poco le he transmitido la importancia que tienen citas como esta para todo el barrio", indica la avilesina, que para la ocasión dice haberse lucido "con una tarta de queso que va a hacer que todos se caigan de culo".

La familia Medina estaba al completo en una de las mesas. Abuelos, hijos y nietos se esmeraban para colocar todo sobre la mesa. "Ayer [por el sábado] estuvimos toda la tarde cocinando, pero ves el ambiente que hay aquí y la verdad que vale la pena", asegura Manuela Medina, que cree que una fiesta de barrio como esta "es el cierre ideal para un buen verano". "Ahora vuelven las clases y todas las obligaciones, así que hay que celebrar bien este tipo de fiestas, que hasta dentro de unos meses no vuelve la libertad", bromea.

La orquesta "Finisterre" fue la encargada de cerrar la jornada, aunque aún quedan dos días de actividad. Hoy es la jornada grande de las fiestas, con procesión y misa por la mañana, pasacalles y circo en la calle a las 17.00 horas, además de la actuación del "Grupo Beatriz". Mañana se celebrará el Día del Niño, con atracciones a precios populares y la "Holi Party Infantil" a las 17.30 horas.