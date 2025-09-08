Los avilesinos se casan cada vez menos por la iglesia: esta es la cifra de bodas civiles hasta julio

La tendencia generalizada hacia la secularización y una disminución de las bodas religiosas tiene un fiel reflejo en Avilés. El Ayuntamiento de la ciudad acogió hasta julio más enlaces civiles que todos los previstos en 2024: 70, en total frente a los 13 celebrados entre enero y marzo de 2024, a los que se sumarían otros 54 a lo largo del ejercicio.

Si el análisis se realiza por meses, es en el inicio de la temporada estival cuando se registra un mayor número de enlaces civiles. En enero pasado se casaron en el Consistorio siete parejas, mientras que en febrero lo hicieron 3, siete más en marzo y en abril, cinco. El mayor repunte se registró en mayo, con 10 parejas que optaron por la unión por la vía civil y, un mes después, en junio, ya metidos en la temporada estival, lo hicieron 21. En julio pasado se mantuvo la tendencia: 17 enlaces formalizados por esta misma vía.

Bautizos civiles

La opción del bautizo civil la eligieron dos familias y, en ambos casos, se celebraron en marzo.

En el conjunto de Asturias, la tendencia es especialmente marcada, ya que el porcentaje de matrimonios civiles ha aumentado considerablemente, superando la media nacional y consolidándose el matrimonio civil como la opción mayoritaria.

En Avilés, el Ayuntamiento se ha convertido también en el lugar preferido para contraer matrimonio en la ciudad y, además, ha crecido de forma significativa en los seis primeros meses del año tanto en el ejercicio 2023 como en el pasado 2024. Tal es así, que el registro sumó treinta enlaces más de un año para otro. Y las bodas religiosas, en retroceso, sufren peor suerte, pues solo hubo 22 entre los mismos períodos de uno y otro ejercicio.

Tendencias

Desde la pandemia sanitaria del covid-19, en 2020, hasta el pasado ejercicio casi se duplicaron en el número de enlaces civiles celebrados en los salones del Consistorio. Este modelo lo eligieron 1.605 parejas en la última década en la ciudad, siendo los picos más altos los registrados en 2015 y 2022, con 172 matrimonios civiles los celebrados en ambos ejercicios. Crecen asimismo las uniones entre extranjeros, un colectivo que va aliviando el censo menguante de Avilés. Si entre enero y junio de 2023 se registraron 18 enlaces entre extranjeros, en los seis primeros meses de 2024 –a falta de los datos oficiales del presente ejercicio– fueron 31. Y, en el conjunto del país, las bodas entre nacionales y extranjeros crecieron en los últimos cinco años hasta un 55%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por comunidades

La transformación hacia el matrimonio civil es un fenómeno que se repite en todas las comunidades autónomas de España, si bien en Asturias esta tendencia ha sido más acentuada.La boda civil ofrece mayor flexibilidad para personalizar la ceremonia según los gustos de la pareja, suele ser más rápida y, en algunos casos, implican incluso menores costos en comparación con una boda religiosa.

Los trámites

Para celebrar un matrimonio civil en el Ayuntamiento de Avilés es necesario con carácter previo tramitar la solicitud en el Registro Civil, en el edificio de los Juzgados, en la calle Marcos del Torniello o en el de la residencia de los contrayentes. Posteriormente se deberá solicitar fecha de boda en el Ayuntamiento.

Las ceremonias podrán tener lugar de lunes a jueves en horarios: 12.00 y 13:00 horas y viernes y sábados en horario: 12.00, 13.00, 18.00 y 19.00 horas, quedando exceptuados los domingos, festivos o días que coincidan en puente. Las reservas de fecha y hora se realizan por orden de solicitud y su otorgamiento quedará supeditado a las necesidades propias del Ayuntamiento respecto al uso del Salón de Recepciones.

Una vez celebrado el matrimonio, el Ayuntamiento de Avilés emite el acta del matrimonio al Registro Civil para su inscripción, el cual además, expedirá en ese momento correspondiente libro de familia para la pareja contrayente.