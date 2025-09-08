Los avilesinos de la Florida reviven el desembarco de Pedro Menéndez

San Agustín de la Florida celebró a lo grande, este sábado, el día del fundador, el avilesino Pedro Menéndez, nombrado como Adelantado de la Florida. La ciudad hermanada con Avilés celebró el 460.º aniversario de la fundación con la ayuda de recreadores históricos dedicados que vistieron atuendos tradicionales españoles para anunciar, con salvas de cañones, el desembarco de Menéndez y sus hombres, igual que en 1565 en tierras americanas.

La Asociación Milicia Histórica de Florida, los "hermanos" de la Asociación "Pedro Menéndez" de Avilés, se visten con los ropajes propios de aquella época para que la escenificación sea lo más parecida a los que ocurrió hace 460 años. Los visitantes a la ciudad floridiana pueden vivir una experiencia única ese día, comenzando con la recreación del desembarco, que se realizan con botes de chalupa, mientras Menéndez y su tripulación pisan los terrenos de Misión Nombre de Dios, que es donde se desarrolla la singular celebración mientras a este lado del Atlántico se festeja el día de Asturias. Era 8 de septiembre de 1565 cuando Pedro Menéndez encontró un lugar que le recordaba enormemente a Avilés, su tierra natal, en una marisma que le daría refugio de los embates del mar. Allí desembarcó con sus hombres, y tomó aquellas tierras en nombre "de Dios y del rey". La escenificación del desembarco y la toma de posesión de la nueva tierra, 460 años después, evidencia el respeto que tienen en San Agustín hacia el fundador Pedro Menéndez.

En Avilés, lo que se revive en el mes de octubre es, igual que hace cuatro siglos con Pedro Menéndez, el reclutamiento de marineros para hacer las Américas. Trajes de época, pandereteras y muchos curiosos se dejan ver por el centro de la ciudad en una cita impulsada por la asociación de vecinos "Pedro Menéndez" en colaboración con el Ayuntamiento. Pero mientras llega la edición de este año, al otro lado del océano continúan celebrando estos días a su fundador en esa marisma que dio refugio de los embates del mar a Menéndez y su ejército hace más de cuatro siglos. La llegada del conquistador sigue siendo atractiva tanto para Avilés como para los ‘hermanos’ de la Florida, pero ya no como figura de armas, sino que hay otras perspectivas y otras miradas sobre Menéndez. Las celebraciones de estos días en San Agustín atestiguan su carácter de figura histórica. Es, en suma, una mirada al pasado en busca de la gloria de otras épocas.

El año pasado Avilés y San Agustín conmemoraron el centenario de las relaciones entre las dos ciudades.