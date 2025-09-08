Los barrios de Avilés ponen deberes al gobierno: arreglos, mayor seguridad, limpieza... y más

Con el comienzo del curso escolar son varias las asociaciones vecinales de Avilés consultadas por este diario que ponen deberes al gobierno local. Más exigentes están los barrios situados al norte del centro urbano, Jardín de Cantos y el Nodo. En el primero, los vecinos demandan "una intervención de urgencia": "La decadencia que sufre el barrio está llegando a un punto de no retorno", afirma el líder vecinal de Cantos, Sergio Sanzo.

Jardín de Cantos. En Jardín de Cantos viven pendientes del desarrollo de un convenio llamado a transformar urbanísticamente la zona comprendida entre Cristalería, La Maruca y Jardín de Cantos. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como "banco malo" y propietaria del 84,64 por ciento del terreno afectado en el convenio, afirmó meses atrás que las obras comenzarían en 2026. Pero a los avilesinos se les atragantan las fechas. "Es necesario eliminar ya la cicatriz que produce el actual estado del antiguo Club de Cristalería. Necesitamos una urbanización completa del llamado a ser nuevo centro neurálgico del barrio", subraya Sanzo. Los vecinos piden también un plan "para evitar un cierre a corto plazo de la escuela pública del barrio", que es la Virgen de las Mareas.

Nodo.

En el Nodo, barrio sometido recientemente a obras de reurbanización, también tienen la lista de deberes preparada. Son los siguientes: la construcción de una acera en la Travesía de la iglesia, la señalización de los accesos al barrio y, en los parques, carteles sobre la recogida de cacas de perros. "La señalización es necesaria para fomentar la responsabilidad en la recogida de excrementos caninos especialmente en aceras y calles. Esto mejorará la higiene, el disfrute de las áreas verdes y el respeto entre las personas usuarias de los espacios público", explica el representante vecinal, José Luis Rodríguez. Urgen también la reparación de las escaleras de la calle Goleta al mirador: "Estas escaleras representan una vía importante de comunicación y ocio hacia el mirador. Su deterioro puede provocar accidentes y limita el acceso seguro, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida". Aparcamientos para motos, el soterramiento de elementos de reciclaje y la construcción de una pista deportiva en la Travesía de la Iglesia frente al Centro Social son otras necesidades "prioritarias".

Centro.

En el centro, la asociación de "Pedro Menéndez" que encabeza Pilar Rodríguez pide que se limpien "o manden limpiar a los propietarios" algunos bajos comerciales del centro ahora sin uso "que dan muy mala imagen". Suman otra queja relacionada con la limpieza: "Habría que estudiar otra fórmula con los contenedores de quita y pon que se colocan alrededor de San Nicolás porque desprenden mal olor sobre todo los días de calor y en una de las zonas más transitadas por los turistas".

La Luz.

Del centro a los barrios más al sur. En La Luz, Héctor Fernández avanza la programación del colectivo que representa: robótica y drones, bolillos, yoga y pilates.... Y pide: "Una mayor participación vecinal para poder tejer una red social, cultural y económica más fuerte, que pudiese proponer, aportar y ampliar más ideas que pueden ser positivas para los vecinos". Más cosas, enumera Fernández: "Son prioritarias y urgentes para el barrio cuestiones de limpieza integral, reforma en muchas cuestiones urbanísticas y problemas puntuales serios en la convivencia. Respecto a las dos primeras existe una dejadez evidente y observable. Respecto a los problemas de convivencia se siente des protección e inseguridad. Así que, ya que la población del barrio de La Luz paga los mismos impuestos que en zonas más atendidas y con más recursos del municipio, la asociación de vecinos de La Luz reclama la misma atención y consideración", subraya Héctor Fernández.

Versalles.

Los vecinos de Versalles representados en "Marcos del Torniello" por Antonio Gil tienen ya el cartel de actividades hecho. Y también alguna reclamación al gobierno de Mariví Monteserín. Por ejemplo: "La ampliación de aceras en la calle Reconquista para crear un entorno seguro para el acceso de los alumnos al colegio Versalles. H un carril inutilizado que se puede utilizar para ensanchar las aceras y la calzada", explican los vecinos.

Miranda.

En Miranda esperan sacar adelante las actividades programas "con éxito". Y avanzan una reunión el próximo día 13, sábado, a las 17.00 horas, para tratar con los vecinos un problema con el suministro del agua.

San Cristóbal.

En el vecino San Cristóbal las demandas son más abultadas. "Tendríamos que repasar la obra de la fuente de La Aldea, porque está en garantía y pierde agua, no se le puede dar uso. Y ya que está concedido el semáforo del cruce de los Llanos, que se lleve a cabo. En cuanto a viales, El Campo tiene un problema en el firme importante. Necesitamos también buena conexión a internet, que llegue a Gaxin y a Valdredo, algo imprescindible hoy en día", relata Paz González. En cuanto al local vecinal urge su reparación. "Ya se nos queda pequeño y sin espacio para una oficina. Los accesos, que están en proyecto, son un peligro. Y tenemos pedidas bicicletas, aunque sean dos. También algún aparato de gerentogimnasia ya que están en todos los parques pero en San Cristóbal no", concluye González.

Las asociaciones de vecinos de Avilés ponen así sus deberes al gobierno local de Mariví Monteserín. A su vez ya tienen preparado el curso: la mayoría ofrecen numerosas actividades en los barrios y enfocadas a todas las edades.