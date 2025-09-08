Calavero despide los festejos
Calavero dio por cerradas ayer sus fiestas tras dos días llenos de actividades. Durante el día de ayer se celebró la popular ruta a caballo que finalizó con una misa solemne acompañada de gaita y tambor, Hubo también tiempo para la subasta del ramu y sesión vermú acompañada del dúo "Sin pausa". En la imagen, un momento de la jornada de celebración.
