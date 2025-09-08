Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calavero despide los festejos

Calavero dio por cerradas ayer sus fiestas tras dos días llenos de actividades. Durante el día de ayer se celebró la popular ruta a caballo que finalizó con una misa solemne acompañada de gaita y tambor, Hubo también tiempo para la subasta del ramu y sesión vermú acompañada del dúo "Sin pausa". En la imagen, un momento de la jornada de celebración.

