Calavero despide los festejos

Calavero dio por cerradas ayer sus fiestas tras dos días llenos de actividades. Durante el día de ayer se celebró la popular ruta a caballo que finalizó con una misa solemne acompañada de gaita y tambor, Hubo también tiempo para la subasta del ramu y sesión vermú acompañada del dúo "Sin pausa". En la imagen, un momento de la jornada de celebración.