Descendientes de Avilés y Salinas del fundador de Bras del Port, en Santa Pola

La empresa Bras del Port, fundada en 1900 por el asturiano Manuel González Carbajal al adquirir unas salinas en Santa Pola (Alicante), celebra su 125.º aniversario. A pesar de desarrollarse a casi mil kilómetros del Principado, la compañía mantiene un marcado ADN asturiano: hoy produce unas 120.000 toneladas de sal marina al año, cuenta con 90 empleados y 100 accionistas, todos descendientes de la familia fundadora. Con motivo de la efeméride, decenas de familiares viajaron a Alicante para celebrar juntos esta historia compartida.

El presidente del consejo, Jaime Gamba Cuervo-Arango, y el director general, Gonzalo Díaz Caicoya, subrayan que el éxito de la compañía radica en la unión familiar, el conocimiento del negocio y valores como la humildad, la lealtad y el compromiso con la tradición son claves "para seguir adelante otros 125 años".

Para celebrarlo, todas las ramas familiares de l fundador se reunieron en Santa Pola, la mayoría de ellos asturianos, de Avilés y Salinas, con motivo del cumpleaños de la empresa.

Acudieron cinco grupos familiares descendientes del fundador Manuel González Carbajal: los Gamba Cuervo-Arango, los Cuervo- Arango Cienfuegos-Jovellanos, los Cuervo-Arango Martínez-Arcos, los Cuervo-Arango de los Cobos y los Valdés García de Castro.