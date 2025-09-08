La empresaria Mónica Cerro, pregonera de las fiestas de La Carriona

La Asociación de vecinos "La Xunta" de La Carriona ha designado como pregonera de las fiestas del Santísimo Cristo de La Misericordia a Mónica Cerro García, una de las jóvenes empresarias del barrio. Los representantes de la organización de los festejos apoyan esta decisión en que Cerro representa el "máximo exponente en apostar por el barrio y por mantener su vida activa". La lectura del pregón tendrá lugar en el centro sociocultural, el próximo viernes, 12 de septiembre, a las 18.00 horas. Antes se celebrará una "holi party" para los más pequeños.

La programación musical de este año incluye el punk de Manolo Kabezabolo. El músico zaragozano será el cabeza de cartel del festival de rock que cada año organiza la asociación vecinal del barrio a finales de verano en el parque y dentro de su programa festivo. La cita será el próximo 13 de septiembre. Manolo Kabezabolo actuará en acústico para repasar sus décadas de trayectoria y éxitos. El festival contará con otras cuatro bandas, dos asturianas y dos de fuera. Los leoneses "Catalina Grande, Piñón Pequeño" repiten tras el éxito del pasado año y volverán cargados de su potencia sonora cargada de humor.

En la jornada dominical, el 14 de septiembre, tendrá lugar, como es tradición, la misa de campaña y la comida de hermandad a la que están invitados todos los vecinos.