El largo historial del conductor a la fuga de Avilés a Salinas: una huida por la Variante, conducción temeraria, agresión a un agente...

Sucedió hace 16 meses. Un hombre fue detenido después de ser perseguido varios kilómetros por una patrulla de la Policía Nacional por la Variante de Avilés. El arrestado conducía un coche robado, y cuando intentaron detenerle se negó a parar. Comenzaba entonces una persecución que fue grabada por ciudadanos que circulaban por la misma carretera.

El automovilista a la fuga iba de un lado para otro, llegando a invadir en varias ocasiones el carril opuesto durante la persecución. Finalmente salió en la desviación hacia Salinas y Piedras Blancas, donde le esperaba una patrulla de la Guardia Civil, ante quienes aceleró y siguió de largo hasta que lograron detenerle en Salinas. Aquel episodio, aparentemente aislado, y con el protagonista en un inapropiado estado para ponerse al volante, ha tenido una réplica este pasado fin de semana. El mismo ciudadano es el protagonista de la persecución policial desde La Carriona hasta Salinas de este domingo. Ha vuelto a repetir la huida, también en con un coche robado. El hombre fue detenido este domingo por agentes de la Policía Local de Avilés tras estrellarse contra una farola en la carretera que baja desde Coto Carcedo hacia Salinas.

La carretera de Coto Carcedo a Salinas, en una imagen de archivo.

Ayer pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Avilés y ha quedado en libertad con cargos. Se le imputan varios delitos contra la seguridad vial y se continúa investigación sobre otros posibles hechos delictivos .

Alto en La Carriona

Tras la persecución policial se constató que dio positivo en la prueba de drogas y que el coche figuraba denunciado por sustracción en Mieres. Al parecer, el protagonista de los hechos suma varias detenciones por episodios similares al de este domingo entre La Carriona y Salinas y el de mayo del año pasado en la Variante de Avilés. En aquella ocasión, el coche patrulla de la Policía Nacional intentó sin éxito que el vehículo se detuviera en la N-632. El conductor circulaba dando tumbos con el coche, seguido muy de cerca por la Policía, que usaba los indicativos para alertar al resto de usuarios, principalmente a los que iban en sentido contrario. Los agentes intentaron que se detuviera, pero el conductor aceleraba más y más y siguió de largo hasta en un punto donde fue interceptado a la salida de la Variante de Avilés.

Igual que este domingo, la persecución de hace un año continuó hasta que, finalmente, el hombre fue interceptado y detenido en Salinas. El ocupante del vehículo tuvo que ser reducido por varios agentes para proceder a su arresto. Y como en esta última ocasión se le atribuían los delitos de conducción temeraria, desobediencia y atentado a agente autoridad, entre otros.

En Coto Carcedo, a gran velocidad

Los hechos de este pasado domingo ocurrieron en torno a la diez y veinte de la mañana. Una patrulla de la Policía Local de Avilés que se encontraba en La Carriona requirió al conductor para que detuviera su vehículo. Lejos de atender la orden, el conductor optó por no parar y darse a la fuga. Fue entonces cuando se inició una persecución que llevó al imprudente automovilista a atravesar la zona de Coto Carcedo a toda velocidad, según testigos de los hechos, para avanzar en su huida por la carretera que baja a Salinas. En ese momento ya no pudo controlar el vehículo y acabó estrellándose contra una farola ya en el término municipal de Castrillón.