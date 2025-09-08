José Juan Déniz, en su estreno en San Nicolás: "Espero que me enseñéis a ser buen cura"

"Ser cristiano es vaciar el corazón de todas esas cosas efímeras que muchas veces nos esclavizan", planteó José Juan Hernández Déniz (Santa Cruz de Tenerife, 1958) en su primera homilía desde el altar de San Nicolás de Bari, parroquia de la que es titular desde este domingo. El sacerdote de la parroquia mayor de la villa llega desde Villalegre y La Luz, donde se puso al frente hace tres años para el desempeño pastoral, procedente de Covadonga. En su nuevo destino, Déniz arengó a sus feligreses a participar de la labor pastoral, "que no es solo cuestión de curas o monjas", dijo. Y abundó: "No hay cristianos de primera y de segunda". Solo pidió una cosa para sí: "Pronto empezaréis a constatar algunos de mis errores. Tened paciencia y misericordia conmigo. Espero que me enseñéis a ser buen cura", planteó tras haber recibido las llaves de su nueva parroquia de manos del arcipreste José Manuel Viña y el obsequio de la comunidad parroquial de San Nicolás de flores y un cirio para guiarle en su nueva encomienda.

Tres momentos de la celebración, con Hernández Déniz en el confesionario, los feligreses que abarrotaron el templo y la simbólica entrega de las llaves de la parroquia.

Hernández Déniz bendijo en su primera misa en el templo matriz de la villa la imagen de la Santina de Covadonga, y no perdió la oportunidad de enumerar a los otros referentes en su nueva ‘casa’: San Agustín y San Nicolás, además de la Virgen de la Luz, momento en que le embargó la emoción y fue abrazado con un cariñoso aplauso de sus feligreses.

De San Nicolás de Bari, dijo Hernández Déniz, se desprende el carácter de una villa donde "la fe se ha hecho cultura" y referido a ello aludió también a "la rica Semana Santa avilesina y a las fiestas" locales. Se comprometió, además, a hacer de San Nicolás una parroquia "alegre y misionera" y agradeció el papel de los grupos de catequesis de niños y jóvenes –"presente y futuro de esta parroquia"– y de las cofradías. "Que crezca esa fortaleza, todos contamos y nadie está excluido", enfatizó en su llamada a los feligreses en la que, haciendo suyas las palabras de San Agustín, dijo: "Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío".

Otro aspecto fundamental que, aseguró, viene guiando su ejercicio pastoral es "ser coherente e íntegro", igual que el principio de cuidar la vida interior. "La claves es la conversión personal, como cuando a Santa Teresa de Calculta le preguntaron qué cambiaría y ella dijo que empezaría por cambiarse a sí misma". No quiso olvidarse tampoco a quienes le precedieron en su labor: al recordado Ángel Garralda y a Juan Antonio Menéndez, a don Manuel Antonio, y a don Ceferino , además de "al querido don Alfonso". "Espero seguir trabajando como ellos", proclamó, "porque los curas no somos lo importante; si servimos para caminar con Cristo, eso es lo importante".

Para su nueva etapa en la villa del Adelantado recordó a algunos de los prohombres que hicieron un nombre de Avilés, desde Pedro Menéndez, a Rui Pérez "que permitió la liberación y reconquista para España de la hermosa ciudad de Sevilla", o la gloria de la pintura de Juan Carreño Miranda y la literatura de Bances Candamo. Él se comprometió a "gastarse y desgastarse por todos". "Rezad por mí para ser el pastor que San Nicolás necesita", concluyó diciendo ante los "grandes retos y desafíos" que ve por delante, "también contamos con enormes posibilidades".