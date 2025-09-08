San Adriano celebra sus fiestas honrando a dos de sus vecinos más longevos: "Para alguien de aquí estos días son imperdibles"

"Si te digo la verdad, prefería que me llamasen para ayudarles a barrer a que me eligiesen para este premio", reconoce, medio en broma medio en serio, Ana María Pulido. "No le gusta nada estar en el foco, no es muy amiga de ese tipo de cosas", dice su familia. Nacida en el Alto del Praviano, la sotobarquense llegó a San Adriano hace 72 años, para casarse. Ayer recibió el cariño de sus vecinos y, junto a Guillermo Fernández, protagonizaron el acto del "Güelo y Güela" del año, uno de los momentos más emotivos de las fiestas del pueblo castrillonense.

La comida popular del año pasado. | FERNANDO RODRÍGUEZ

"Estoy muy contento. Este acto siempre es muy guapo y ver que todos los vecinos te dan ese cariño es muy bonito", confiesa Fernández, de 86 años, que lamentaba no poder quedarse a celebrar el premio en el prao de la fiesta. "Los años no pasan en balde", apuntaba. Eso sí, según dice, durante muchos años él era un fijo. "Antes se hacía también en otro prao y cada año se iba rotando. Para mí, que soy de San Adriano de toda la vida, estos días eran imperdible", comenta.

Hoy, la gran comida popular que agotó sus plazas en 48 horas

Antes del acto tuvo lugar la tradicional misa de los enfermos, que contó con el acompañamiento del Orfeón de Castrillón. En la eucarística el párroco recordó que Jesús "pasó por la enfermedad para que nadie tuviese que vivirlo solo, dignificó el sufrimiento con su presencia. "Por ello, la unción a los enfermos es un sacramente de vida y de consuelo", señaló el párroco, quien agregó que "el Señor nos toma de la mano para que, en la enfermedad, brille la luz de su presencia".

Mientras, los más pequeños de la casa se divirtieron con los hinchables y el toro mecánico instalado en la carpa de la fiesta. Como es habitual, hubo el reparto de vino y bollo preñao entre todos los miembros de la asociación de vecinos de San Adriano. Además, la tarde-noche contó con la participación del Grupo Paréntesis y del dj Valerio Espina.

Ya recuperados de la resaca festiva de ayer, San Adriano celebra hoy uno de los días más importantes de su año. El prao de la fiesta acoge la tradicional comida popular, que siempre tiene una gran acogida entre los castrilloneneses. Tal es así que en tan solo 48 horas se agotaron las 450 plazas disponibles que habilitó el Ayuntamiento, aunque son muchos los que optan por instalarse en el propio prao. Eso sí, habrá que tener un ojo puesto en el cielo. Ayer ya cayeron las primeras gotas, aunque la previsión es que el tiempo respete hoy las fiestas.

Tras la comida, que estará precedida por una misa, se realizará otra durante la tarde. Como cologó la fiesta continuará con la sesión de DJ Abel SM a partir de las 19.30 horas, cerrando dos días intensos de celebraciones.