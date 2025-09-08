La Santina "de Versalles" se impone a la lluvia en el último día de fiestas del barrio avilesino

"Siempre venimos a esta misa. Es la nuestra, la del barrio. No podemos faltar", coincidían ayer en Versalles, en la despedida a las fiestas del barrio, organizadas por la Asociación Comver. Tras días de desenfreno y diversión, este lunes, coincidiendo con el Día de Asturias, numerosos vecinos salieron a las calles para acompañar a la Santina de Covadonga en la procesión y posterior misa en el corazón del barrio. Bajo un cielo encapotado que amenazó constantemente con una lluvia que hizo acto de presencia al finalizar la ceremonia, decenas de feligreses se reunieron frente a la hornacina de Nuestra Señora de Covadonga en la calle La Paz.

A las doce en punto del mediodía, el sonido de la gaita y el tambor inició el paso desde la iglesia de Santa María Magdalena de los Corros. Tras los músicos, la imagen de la Santina cruzó el portón de la entrada acompañada por un numeroso grupo de feligreses, iniciando la ruta hasta la imagen de la virgen en La Paz. "Es casi obligatorio venir, más aún en un día como hoy. Celebrar a la Virgen, a Versalles y a Asturias es muy gratificante", declaró uno de los asistentes a la procesión. "Versalles es un barrio estupendo y estos días se ha vuelto a evidenciar el espíritu que tiene", comentó otra mujer, móvil en mano, para capturar el momento del paso de la imagen.

La Santina se impone a la lluvia en Versalles / Luisma Murias

En el punto de encuentro, decenas de vecinos de Versalles aguardaban la llegada de la Santina. Los paraguas, en ese momento, seguían plegados, aunque algunos asistentes tenían claro que "la lluvia no nos estropeará la mañana". Allí, el párroco gijonés pero afincado en Avilés desde hace más de un lustro, David Cuenca, inició la ceremonia religiosa y destacó que "celebrar las fiestas de Versalles es celebrar la felicidad". Durante su intervención, el sacerdote también quiso reconocer el trabajo de la Asociación Comver para sacar adelante las fiestas del barrio, logrando un sonoro aplauso por parte de todos los feligreses allí reunidos.

Sobre el ecuador de la ceremonia, las nubes se tornaron aún más grises, motivando que Cuenca apresurase la misa para evitar el aguacero que, al final de la misma, acabó produciéndose: "Voy a ir rapidín, que parece que va a llover", bromeó el párroco. Finalmente, y tras entonar el Himno de Covadonga, los paraguas se abrieron y la misa se aceleró. Rápidamente, los asistentes comenzaron a refugiarse bajo las fachadas de los edificios y los árboles del parque de Versalles. Quienes acudieron con sus propias sillas, las plegaron y se pusieron a cubierto. "La lluvia no nos va a arruinar el día. Si hay una ocasión para celebrar juntos, es hoy", señalaba una vecina.

Una vez finalizada la misa, los asistentes allí congregados cumplieron su promesa: las terrazas y los interiores de los bares se abarrotaron para el protocolario vermú y muchos ya miraban a la tarde, que contó con una completa programación de actividades en la que los más pequeños pudieron disfrutar de una "maravillosa" sesión de circo en la calle frente al centro sociocultural Los Canapés, que causó furor en el barrio y congrego a decenas de personas.

Antes, tras la misa, la fanfarria "El Felechu" ofreció un pasacalles para animar el ambiente entre los vecinos, también en el centro de mayores Los Canapés. Ya en la tarde-noche, la diversión volvió al barrio con la última verbena de las fiestas a cargo de Grupo Beatriz y DJ Vieites.

Hoy, Versalles dice adiós a sus fiestas con una jornada pensada para los niños , con precios populares en las atracciones y el plato fuerte de despedida: una "holi party" a partir de las 17.30 horas en el colegio Versalles. "Hoy empezamos a descontar los días hasta el año que viene", zanjó una vecina.