Accidente laboral en Azsa: un trabajador de mantenimiento de una auxiliar pierde un dedo
El herido manipulaba una lingotera cuando quedó atrapado nLa compañía abre una investigación para conocer la causa del incidente
Un trabajador de una contrata de la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) sufrió en la noche de este martes un accidente laboral por el que tuvo que ser intervenido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Allí los médicos ordenaron la amputación parcial de uno de sus dedos que quedó atrapado en una máquina del área de fusión que, en ese momento, estaba manipulando junto a un compañero. Concretamente, una lingotera.
La compañía principal –en cuyas instalaciones se produjo el accidente – ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente laboral. Según ha podido saber este periódico, el trabajador accidentado formaba parte de un retén de refuerzo para los días festivos.
En el área de fusión de la compañía Asturiana de Zinc se funden las láminas de zinc que antes han pasado por el área de electrólisis, es decir, es el final del proceso.Una vez fundido, se envían a las máquinas de colada con el objeto de presentar las diversas formas comerciales de zinc y aleaciones de zinc que requiere el mercado. Las lingoteras son las máquinas que presentan uno de los productos finales que la empresa comercializa.
El último accidente laboral en las instalaciones fabriles de Asturiana de Zinc en San Juan de Nieva se produjo a comienzos de junio de 2022. Entonces dos trabajadores –también de sendas empresas auxiliares– resultaron heridos por quemaduras mientras realizaban labores de mantenimiento en el área de tostación. n
