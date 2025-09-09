Avilés saca las bicis a la calle para promover hábitos de vida saludables

Avilés acoge el próximo 20 de septiembre la 43.ª edición de la Fiesta de la Bicicleta, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento en colaboración con El Corte Inglés para promover los hábitos de vida saludables y el respeto al medio ambiente entre adultos y pequeños. La cita tendrá lugar en el aparcamiento del centro comercial a las 10.30 horas y finalizará en la pista de La Exposición. El evento se enmarca dentro de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. Este martes, los concejales de Deportes y Movilidad, Juan Carlos Guerrero y Pelayo García, presentaron el evento junto al director de El Corte Inglés de Avilés. Las inscripciones se podrán a través de los códigos QR presentes en los carteles hasta las 22.00 horas del 19 de setiembre y los primeros 500 en pasar por el control de salida recibirán una camiseta conmemorativa así como un resguardo para el sorteo de diferentes premios.

Juan Carlos Guerrero, Luis Sarciada y Pelayo García, en la presentación del evento. / C. G.

Además, la cita contará con la participación de Chechu Rivera, ciclista asturiano que en 1997 finalizó décimo en la etapa reina del Giro de Italia. "Esta marcha trata de transmitir la importancia de la movilidad y de hacer una fiesta en torno al deporte y la salud", señaló Guerrero. Por su parte, Sarciada recordó que la iniciativa "es para todas las edades" y "para disfrutar en familia", mientras que García señaló que "la marcha será el colofón para poner de manifiesto que la movilidad debe de ser para todas y todos".