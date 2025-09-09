Fallece José Ramón García, que fue cura en La Luz y San Juan de Nieva

El sacerdote franquino José Ramón García García, que tenía 86 años de edad, falleció ayer en Oviedo, donde residía desde que hace cinco años se retirara a la Casa sacerdotal, allí, precisamente, en capilla de Altares fue donde se estableció su capilla ardiente.

García coadjutor de San Pablo de La Luz (1964-1968), regente de San Luis de La Nueva (Langreo) (1968-1970), capellán del Apostolado del Mar (Avilés) (1970-1979), miembro de la Comisión Económica Diocesana (1976-1978), ecónomo de Nuestra Señora del Carmen de San Juan de Nieva (1979-1990), párroco del Sagrado Corazón de Villalegre (Avilés) (1990-1994) y capellán del Hospital de San Agustín (Avilés) (1994-2020).

Había nacido en San Bartolomé de Valdepares (El Franco) en el año 1939 y fue ordenado presbítero en 1964.

Su funeral está previsto para esta tarde, 10 de septiembre, a las 17.00 horas en la parroquia de San Bartolomé de Valdepares. Estará presidido por el Vicario General, Adolfo Mariño. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal.

Ejerció también la docencia el Instituto Virgen de la Luz y en el colegio Paula Frasinetti de las Doroteas de Avilés. La mayor parte de su vida ministerial estuvo vinculada a Avilés.