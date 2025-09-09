Fallece José Ramón García, que fue cura en La Luz y San Juan de Nieva
El funeral se celebra este miércoles en su parroquia de nacimiento, en El Franco
S. F.
El sacerdote franquino José Ramón García García, que tenía 86 años de edad, falleció ayer en Oviedo, donde residía desde que hace cinco años se retirara a la Casa sacerdotal, allí, precisamente, en capilla de Altares fue donde se estableció su capilla ardiente.
García coadjutor de San Pablo de La Luz (1964-1968), regente de San Luis de La Nueva (Langreo) (1968-1970), capellán del Apostolado del Mar (Avilés) (1970-1979), miembro de la Comisión Económica Diocesana (1976-1978), ecónomo de Nuestra Señora del Carmen de San Juan de Nieva (1979-1990), párroco del Sagrado Corazón de Villalegre (Avilés) (1990-1994) y capellán del Hospital de San Agustín (Avilés) (1994-2020).
Había nacido en San Bartolomé de Valdepares (El Franco) en el año 1939 y fue ordenado presbítero en 1964.
Su funeral está previsto para esta tarde, 10 de septiembre, a las 17.00 horas en la parroquia de San Bartolomé de Valdepares. Estará presidido por el Vicario General, Adolfo Mariño. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal.
Ejerció también la docencia el Instituto Virgen de la Luz y en el colegio Paula Frasinetti de las Doroteas de Avilés. La mayor parte de su vida ministerial estuvo vinculada a Avilés.
