Illas "estrena" colegio antes del inicio del curso

Los colegios de toda Asturias inician hoy el nuevo curso educativo. Durante el verano, los concejos de la comarca de Avilés han realizado numerosas intervenciones en sus escuelas, algo a los que no han estado ajenos en Illas, en cuyo centro educativo se ha llevado a cabo a lo largo del verano a una "importante" intervención tanto en el interior como en el exterior del edificio. En total, algo más de 200.000 euros de inversión municipal gracias a los fondos del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

En concreto, las labores llevadas a cabo durante la época estival en el colegio de La Callezuela se centraron en la cubierta, las fachadas y mejoras de carpintería en el interior, además de una renovación integral tanto de las ventanas del centro educativo como de la iluminación, cambiando las bombillas alógenas tradicionales por unas nuevas LED. En cuanto a las fachadas, se implementó el sistema SATE para garantizar una envolvente que mejorará la eficiencia energética de la instalación. Tal y como explicó el alcalde de Illas, Alberto Tirador, esta obra "es una muestra de la apuesta del Consistorio para tener el colegio en condiciones óptimas para el alumnado". En ese sentido, el regidor destacó el esfuerzo realizado ya que "hubo que trabajar a contrarreloj" y que, pese a que aún quedan "pequeños detalles por rematar", no afectará al correcto regreso del alumnado a las aulas.

Por otro lado, Tirador destacó la mejora en el número de estudiantes en el concejo. Este curso Illas cuenta con unos 60 alumnos matriculados, una cifra "considerable para el concejo". Sin embargo, y pese a la positiva evolución de las matriculaciones con los años, el Alcalde de Illas explicó que se enfrentan a un problema debido a la falta de espacio. Tal como detalló, el Consistorio alcanzó tiempo atrás un acuerdo con la Consejería de Educación, que "se comprometió a construir un nuevo edificio para albergar más aulas" y, pese a que la Administración local adquirió terrenos para dicho proyecto "aún no se ha movido ficha y no tenemos donde albergar al alumnado". Así, Illas está adaptando otros espacios municipales como aulas, algo que "condiciona el desarrollo de otras actividades y compromisos". "Son ya muchos años de espera y nos urge que se actúe", zanjó Tirador.