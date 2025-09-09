La increíble historia de una profesora avilesina que decidió irse al Congo con una misión: "Allí eres lo que das"

Tiene 21 años. A pesar de su juventud, Paula Fernández decidió, este verano, dar un giro de 180 grados a su vida. Una operación de tiroides le hizo replantearse las cosas. Por ello, hizo las maletas y, de un día para otro, se plantó en el Congo. No fue por capricho, si no con una misión: tratar de, dentro de lo posible, ayudar a los habitantes del país y, sobre todo, a los más pequeños. Todo surgió tras ver un artículo de la fundación Amigos de Monkole. Tras mucho pensarlo, decidió ir como profesora a África. Ahora, ya de regreso en Avilés, quiere tratar de concienciar y seguir ayudando. Por ello, ahora centra su trabajo en visibilizar su causa y conseguir becar a 50 niños en dos colegios.

De Avilés al Congo con una misión: "Allí eres lo que das"

Todo se desencadeno tras una visita al dentista. "Fui a consulta y ví que, en la entrada, había un cartel de Amigos de Monkole. Ya había buscado información sobre ellos, pero estaba con dudas", reconoce Fernández. Tras unos días de reflexión, se tiró a la piscina. "Escribí a Enrique Barrios, presidente de la fundación, explicándole mi caso. Al final no dejo de ser una joven de 21 años, pensaba que tampoco podía ser de gran ayuda, pero sabía que por ganas y fe no iba a ser. Me llamó y me pregunto: ¿estás segura de que quiero ir? Todos me decían lo mismo. Le dije que tenía muy clara mi vocación", recuerda. Así se gestó todo.

Eso sí, antes de hacer la maleta tocó informar en casa. "Están acostumbrados, con 18 me fui a Bélgica a trabajar y en nada me voy a ir a Estados Unidos. Siempre digo que llevo la casa a cuestas. Mi padre flipó bastante, porque para él ir a Gijón ya es hacer un viaje, y me hizo muchas preguntas, pero al final lo aceptaron", señala. Tuvo que poner todas las vacunas reglamentarias y, tras decírselo también a sus amigas, que casi no se lo creían, llegó el momento de subirse al avión.

"En cuanto me bajé del avión ya vi que todo era totalmente diferente. En una furgoneta de cinco plazas íbamos 7 personas y 23 maletas", afirma la avilesina. Todo era totalmente diferente a lo que acostumbraba a ver por Avilés. "Recuerdo que había niños que, por ejemplo, nunca habían visto a un blanco", apunta. Pronto cambió su mentalidad. "Una niña me contó la mentalidad que tienen ahí. Me dijo que nos miraban con cariño, porque sabían que si estábamos ahí éramos buenas personas, pero que les dábamos penas porque sobrevivimos a nuestras vidas. Solo pensamos en que queda un día menos para algo, ya sea un descanso o las vacaciones. Allí piensas al revés, siempre es un día más. Viven el día a día porque saben que en cualquier momento todo se puede acabar", sostiene.

En el Congo hay 30.000 niños sin escolarizar y la edad mínima para trabajar son los cuatro años. De hecho, hay pequeños que, por no ir a clase, nunca llegan a hablar francés y se comunican con una de las lenguas locales. "De mi pensaban que era bruja, porque me escucharon hablar en francés y después en español", confiesa. Una de las cosas que más le sorprendió fue que, a pesar de la situación que se vive en el país, todo el mundo tiene una sonrisa. "Hubo un día que pasamos la tarde entera pintando con una cara de Plastidecores. Nunca habían visto los colores en un palo ni sabía cómo funcionaban", detalla.

Aunque Fernández llegó al Congo como profesora, la realidad es que tuvo que hacer de todo. Incluso asistir a un parto. "En el Congo eres lo que das, por eso ayudas en todo lo que puedes. Hay cosas que aquí ni nos planteamos. Vi mujeres que prácticamente le veías el bebé colgando", revela.

Ahora, ya en Avilés, quiere que "esto no se quede solo en un viaje". "He inventado un proyecto educativo, que lo he presentado a varios colegios, para que, por ejemplo, en Primera escriban cartas a los niños de los orfanatos en el Congo. Otra de las ideas es realizar diferentes concursos para, gracias a las visualizaciones que puedan tener esos vídeos, conseguir dinero para escolarizar niños", afirma. Su gran proyecto se llama "Puentes de Esperanza", con el que pretende conseguir dinero, ya sea con donaciones o crowfunding, para escolarizar a 50 niños. Por el momento se ha puesto el reto de llegar a los ocho mil euros. "Con 60 euros, que es lo que te puedes gastar en un fin de semana, puedes escolarizar a un niño durante un año. A veces es cuestión de prioridades", detalla la avilesina, que asegura que ahora se siente "feliz al estilo congoleño". Su vida ha cambiado por completo.