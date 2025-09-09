Un menor de edad al volante, un delincuente habitual a la fuga con un coche robado y un septuagenario conduciendo sin carné: así fue el puente festivo en Avilés

Las vías urbanas de Avilés y las carreteras hacia el vecino concejo de Castrillón han concentrado las intervenciones de la Policía Local en el pasado puente festivo del 8 de septiembre. El primero de los altercados, del que ha venido dando cuenta este diario, es el que implica a un conductor a la fuga entre La Carriona y Salinas, que acabó estrellándose, en su huida, contra una farola. Los hechos sucedieron a las 10.25 horas del domingo. El automovilista, un delincuente habitual, vecino de Avilés, de 40 años, circulaba en un vehículo que fue detectado circulando por las vías principales de la Carriona a una velocidad muy superior a la permitida. En un momento dado, las dotaciones policiales le dieron el alto, emprendiendo el hombre la huida con gran temeridad con dirección a Castrillón.

Perseguido con la prudencia que la situación aconsejaba y advertida la circunstancia al concejo vecino finalmente se comprobó que colisionaba contra una farola de alumbrado público en una glorieta de acceso a Salinas. Con la detención del conductor, pudo acreditarse que el vehículo había sido sustraído en Mieres hacía dos días. En las diligencias practicadas con el detenido se pudo constatar igualmente que el mismo carecía de permiso de conducir, por no haberlo obtenido nunca. En las pruebas de detección practicadas, se obtuvo un resultado positivo a la salival indiciaria de detección de drogas, por la presencia de varios tóxicos estupefacientes en su organismo.

Maniobras anómalas, de madrugada, al volante

Unas horas antes, a las cinco de la mañana, en la calle Eloy Caravera fue detenido un menor de edad por un delito contra la seguridad vial, al conducir sin haber obtenido nunca permiso, pues tenía 15 años de edad. Es vecino de Avilés.

La intervención tuvo su origen al ser detectado el chico al volante de un vehículo realizando maniobras anómalas, llegando a colisionar contra otro vehículo que se encontraba estacionado. Con la actuación, se procedió con la entrega del menor a sus progenitores, informando de lo sucedido a la Fiscalía de Menores.

Trifulca en Rivero

La madrugada del sábado también obligó a intervenir a los agentes en la calle Rivero. A las 00.20 horas, se detuvo a un varón vecino Avilés de 51 años, por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, en el desarrollo de una intervención surgida en esta vía cuando esta persona se encontraba produciendo un gran altercado, llegando a acometer a los agentes en su intento por mediar con ella.

Con la detención del investigado se procedió con su inmediato trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.

A primera hora del domingo el detenido fue un varón vecino de Avilés de 38 años, al ser sorprendido conduciendo un turismo por la avenida de Portugal, careciendo de permiso de conducir, al no haberlo obtenido nunca.

Y, a las siete de la tarde de la jornada dominical, se registró un nuevo arresto por un delito contra la seguridad vial. Era un vecino de Avilés de 74 años, que fue sorprendido conduciendo un turismo por la calle Buenavista, al constarle en situación de pérdida de vigencia, tras haber agotado la totalidad de su saldo de puntos.

Alcoholemia en la calle Amistad

Ya en la madugada del lunes al martes, a las 01.30 horas, se detuvo por un delito contra la seguridad vial a un varón vecino de Avilés de 51 años, al ser sorprendido conduciendo un turismo por la calle Amistad, superando la tasa legalmente establecida, tras arrojar un resultado de 0,77 y 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que triplica el límite máximo permitido al volante de un automóvil.