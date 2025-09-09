Este otoño Avilés estará lleno de música, exposiciones y teatro de buenos (aquí van unos cuantos ejemplos)

Las Jornadas del Cómic "Villa de Avilés" cierran la programación cultural del verano y, al tiempo, abren la del otoño. O sea, que son como un gozne de una puerta quepor una lado enseña una camiseta de de manga corta y, por la otra, la chaquetilla de por si refresca.

Esta misma tarde: ya mismo. En la Casa de Cultura. Y hasta el sábado que viene: historietas para seguir viendo cómo ha cambiado el mundo en estos treinta años, los que lleva el salón avilesino del tebeo celebrando cada año, los del paso por Avilés de George Perez, Kim, Herb Trimpe, de Mike Ploog... o sea, de "Superman", de "Martínez, el Facha", de "Lobezno", del "Motorista Fantasma"... todo el universo se reúne en Avilés cuando el verano empieza a dejar de serlo y cría nuevos lectores... las Jornadas de las láminas de Enrique Vegas.

Esto empieza a las 18.30 horas: Teresa Valero, Tha y Juan Díaz Canales para empezar, para mientras lleguen los frikis a Avilés. Luego vendrán guionistas como Garth Ennis, como los Fresno’s o como Matz, que, de nuevo, a su bola, se planta en Avilés, aunque esta vez, no sólo con su serie "El Asesino", el de la película de David Fincher y Michael Fassbender. Presenta estos días "La serpiente y el coyote".

Exposiciones.

No hace mucho, las Jornadas del Cómic de Avilés contaban con exposiciones especiales. Esas quedaron para la Sala de Cómic. "Chico, Rita y el pianista", de Javier Mariscal, que acoge la sala municipal desde febrero, recoge ahora los bártulos (hasta el 1 de septiembre, 9.100 visitantes). Pero Mariscal se queda: la sala de exposiciones de la Casa de Cultura está reservada para las piezas manipuladas por el artista valenciano estos días pasados en la Factoría Cultural. Será el Certamen San Agustín de Cerámica.

Pero no será la única, la cúpula del Centro Niemeyer tiene previsto acoger entre los próximos 10 de octubre y el mes de febrero del próximo año la exposición " Arte y Espiritualidad. Imaginar lo extraordinario". Se trata de una producción del BBVA a partir de fondos de su propia colección que se remonta "a la creación del banco en 1857", una exposición que ha montado el crítico Alfonso de la Torre, el mismo de "Dear Martin", que es la muestra que se despide estos días (el día 21).

Teatro.

El otro día, la concejala de Cultura de Avilés, la socialista Yolanda Alonso, volvió a ponderar el valor del teatro en la programación cultural local. Dijo: "Es principal". Y en virtud de ello, su equipo programa. Por ejemplo: tres funciones de "El hijo de la cómica", con José Sacristán (24, 25 y 26 de octubre). Por ejemplo, el estreno nacional de "Yo solo quiero irme a Francia", con María Galiana (17 y 18 de octubre). Por ejemplo, tres funciones de Juan Mayorga: "Los yugoslavos" (8 de noviembre), "La gran cacería" (7 de noviembre). Y también "1936" (aunque de esta es sólo coautor), que acoge el Niemeyer (22 y 23 de noviembre).

Niemeyer.

El complejo de la ría, que este año, nuevamente, renunció a programar teatro en verano, anunció que Ricardo Darín representará en sus instalaciones "Escenas de la vida conyugal", de Igmar Bergman. (del miércoles 15 de octubre al domingo 19). En esa semana, el ciclo que comparte con la Casa de Cultura, es decir, con el Ayuntamiento de Avilés –uno de los patronos principales de la fundación del Niemeyer– tiene programado el estreno nacional de María Galiana, que la última vez que hizo algo así fue con "La reina de la belleza de Leenane", bajo la dirección de Juan Echanove.

Musical.

Este pasado febrero, el teatro Palacio Valdés acogió el estreno nacional de "Romeo y Julieta, el Musical". La misma compañía, presenta ahora (el 3 de octubre) el espectáculo musical basado en la historia de Edgar Rice Burroughs con cantantes en directores, actores y hasta acróbatas. La selva, sobre las tablas. CONCIERTOS. Melendi lo vendió todo y todo muy rápido para el recital que piensa ofrecer el día 3 de octubre, en el escenario del pabellón de La Magdalena. Tal fue el revuelo que cosechó que el Ayuntamiento y la empresa que lleva al músico asturiano abrieron una fecha nueva: el día 2. O sea, que Melendi está a la vuelta de la esquina.