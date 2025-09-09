Piden absolver a un operario por un vertido en Castrillón

El Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés acogió esta mañana una vista oral: en la misma, la Fiscalía del Principado solicitaba la condena de un operario por un derrame de 400 litros de gasoil en una casa de Castrillón, parte de los cuales se filtraron por el subsuelo al río Ferrería. La abogada del operario solicitó la libre absolución de su cliente. Durante el juicio, que se prolongó durante casi hora y media, el propio acusado y varios testigos expusieron el relato de los hechos. El caso quedó visto para sentencia.

El Ministerio Fiscal radiografío en su escrito inicial que el 13 de marzo de 2019, sobre las once de la mañana, "el acusado, operario de una empresa, se hallaba en una vivienda en Castrillón para suministrar gasoil. Así, colocó la manguera en la boca del depósito y arrancó la bomba y, sin comprobar antes que el suministro se estaba desarrollando sin incidencias y sin adoptar precaución alguna, abandonó el lugar y se dirigió al garaje para expedir la correspondiente factura".

"Mientras tanto, la manguera se salió del depósito y todo el combustible (400 litros) se derramó por el suelo, filtrándose parte por el subsuelo al río Ferrería, cuyo cauce está próximo a la casa", destacó la Fiscalía en su escrito de acusación. De la colocacación de la manguera y de sus consecuencias se habló largo y tendido durante la vista. Los hechos fueron juzgados como un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.