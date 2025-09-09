El Puerta del Mar de La Arena recibió 780 visitas entre julio y agosto

El centro de interpretación Puerta del Mar de la ría del Nalón, en Soto del Barco, es uno de los puntos más característicos de la localidad de La Arena. Durante este verano, en concreto entre los meses de julio y agosto, han sido 780 las personas que se han acercado por la instalación para conocer los entresijos de la historia de la industria de la pesca de la angula y las vidas de las carboneras, consolidando al espacio como uno de los puntos más visitados de la villa. Además, quince de estas visitas han sido de personas llegadas al concejo desde fuera de España. Una de las curiosidades que refleja la memoria del centro es que, durante los dos principales meses del verano, el Puerta del Mar ha recibido 91 visitas telemáticas.

El buen número de visitantes que ha acogido el centro de interpretación Puerta del Mar se debe a las diferentes exposiciones que albergó durante el verano. Una de las últimas fue la de Manuel Díaz Alonso, llamada "Maternidades, formes. Formas de Maternidad", que fue la primera muestra e incluye solamente de escultura. En ella se podían ver varias piezas de castaño de más de 300 años. Además de estos datos también ha ayudado el buen tiempo y la consolidación de La Arena como una de las muchas villas turísticas que tiene Asturias a lo largo de su costa. Durante el estío, la localidad sotobarquense llena sus calles de veraneantes y turistas que, además, se acercan a uno de los arenales más importantes del concejo, la playa de los Quebrantos. En el Puerta del Mar está, además, la oficina de turismo de Soto del Barco.