Reformas listas en tiempo exprés, espacios a estrenar y nervios entre alumnado y docentes: así fue el inicio de curso en Avilés

"La mañana ha ido muy bien. Muchos nervios, como es habitual, pero también muchas ganas por la vuelta entre toda la comunidad". Estas palabras de la directora del colegio Palacio Valdés, Susana Suárez, fueron el resumen y la primera valoración en la mayoría de los centros educativos de Infantil y Primaria de la comarca de Avilés, marcados muchos de ellos por algunas bajas de docentes que se mantienen a la espera de ser cubiertas. En una mañana de martes en la que "septiembre se empieza a hacer notar con la temperatura", cientos de estudiantes despidieron el periodo estival y dieron la bienvenida al nuevo curso escolar entre abrazos, risas y carreras con sus compañeros de aula.

En el Palacio Valdés "todo ha ido genial", señaló su directora, que agradeció la puntualidad de las familias para facilitar la entrada al colegio. Más allá de los nervios y las pocas ganas de algunos por volver a los madrugones, la jornada fue "totalmente tranquila". Las únicas dificultades, explicó Suárez, fue la baja de maternidad de una tutora y que el centro espera que se cubra en los próximos días. "El resto del personal docente la está cubriendo y todo ha ido muy bien", abundó Suárez, que ratificó los cerca de 350 alumnos con los que el centro ha iniciado el curso a la espera de "alguna que otra incorporación" para las próximas semanas.

En el colegio de Llaranes, la directora Silvia Fernández se mostró muy satisfecha con la actitud del alumnado, destacando sobre todo a los más pequeños, que "estaban muy contentos" aunque "más de uno pedía que el verano durase más". Además, entre el colectivo docente, Fernández detalló que muchos de ellos se están adaptando a su nuevo puesto y, como en el caso del Palacio Valdés, aguardan a que la Consejería de Educación cubra una baja.

En Corvera, el colegio de Las Vegas vivió una jornada "perfecta". Así lo confirmó su director, Alejandro Iglesias, que explicó que no hubo nada reseñable además de "las típicas cosas del primer día" como la falta de adaptación al madrugón o la esperanza de un verano más prolongado. En cuanto a la realidad del centro, Iglesias señaló que tanto el equipo directivo como docente están "con buenos ánimos e ilusionados con el nuevo curso", así como centrados en "reivindicar las necesidades" que el colectivo de docentes defendió el pasado final de curso, que derivó en un acuerdo con Educación. Para este año, Las Vegas inicia con 335 alumnos y espera alguna que otra matrícula en los próximos días. Además, Iglesias señaló que durante el verano se realizaron obras importantes en el centro que finalizaron este mismo fin de semana, aunque aún queda pendiente la instalación de un nuevo ascensor, cuyas labores no deberían interferir en la docencia.

En cuanto a Castrillón e Illas, ambos concejos comparte tres escuelas pertenecientes al mismo centro educativo, el colegio rural adaptado (CRA) Castrillón-Illas, con presencia en La Callezuela, Pillarno y Naveces y 123 estudiantes (50, 41 y 32, respectivamente). Su directora, Verónica Pascual, puso el foco en la necesidad de cubrir la baja de tres profesores (uno en cada centro) para el correcto desarrollo de las clases. Además, Pascual se mostró ilusionada con las obras recién finalizadas en el colegio illense que ha mejorado el aislamiento térmico y la eficiencia energética del edificio. "Ha sido un esfuerzo titánico por parte del Ayuntamiento", señaló Pascual, que también celebró la inauguración del servicio madrugadores en Naveces, lo cual satisfará una de las principales peticiones de las familias. Por último, la directora del CRA se mostró "expectante" de cara a la materialización del pacto entre sindicatos y Educación: "Las intenciones de la Consejería parecen buenas. Esperaremos para ver hasta donde llegan".