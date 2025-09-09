"Nos da igual que llueva, que orbaye o que nieve. No nos vamos a quedar en casa", comenta, entre risas Carlos Sánchez mientras extiende el mantel en una de las mesas instaladas en el prao de la fiesta de San Adriano. Él, como otras más de cuatrocientas personas, fueron de los afortunados que pudieron reservar sitio para la popular comida, que, eso sí, apreció que, durante parte de la mañana, el tiempo no acompañó. De hecho, la procesión tuvo que cancelarse. "Aquí lo importante es el ambiente que se genera. Tener que coger un paraguas es lo de menos", afirma.

A la izquierda, Gaizka Cagigal sirve un culín a sus amigos. A la derecha, una de las mesas más pobladas de la celebración. | LUISMA MURIAS

No faltaron, más allá de las típicas tortillas de patata, empanadas y diversos tipos de embutido, las cajas de sidra, que regaron durante la jornada el prao. "Si algo no puede faltar en una fiesta así son las cajas. Nosotros tenemos barreños, con agua fría, para que estén en su punto", señala Gaizka Cagigal, castrillonense con raíces vascas que repartía culetes a sus amigos. No eran el único grupo de gente joven que poblaba la zona ya que una de las particularidades que tiene esta fiesta es el tirón entre los adolescentes. "Nosotros venimos todos los años, es ya una cita ineludible. Este año estuvimos algo en duda, por el tema de la lluvia, pero en casa estaban convencidos", reconocía Sandra Rodríguez, de Piedras Blancas, quien destacaba que subir a San Adriano "es una forma de vivir el Día de Asturias de manera diferente". "Aquí tenemos todo lo que es Asturias en esencia: gran ambiente, sidra, una buena fiesta de prao, todo el mundo con sus pañuelos con la cruz de la Victoria... No hay un sitio mejor", insistía la castrillonense.

Ríos de sidra por San Adriano

Matías Suárez y su hermana Olivia se afanaban en colocar los platos mientras su abuela, Lourdes, sacaba tupper de una gran bolsa. "Es un día que nos presta mucho porque nos juntamos gran parte de la familia, que mucha está fuera", apuntaba el joven mientras destacaba el ambiente conciliador de la fiesta. "Aquí todo el mundo que tenga ganas de pasarlo bien es bienvenido. Por eso es tan popular en Castrillón. Todos sabemos que, si subes aquí, lo vas a pasar genial", concluyó diciendo Suárez.