Saint-Gobain insiste en rebajar sueldos un 20% para hacer el horno

Tras haber hallado trabajadores y dirección la solución a la crisis de las dos averías consecutivas del horno float de este pasado verano, la compañía Saint-Gobain Cristalería ha vuelto sobre su plan original de reorganizar el trabajo en su planta de La Maruca, un plan que se había presentado, justamente, el día anterior al del primer siniestro en la infraestructura. Así que la pasada semana la dirección de la multinacional volvió a tener otra "reunión informal" con los representantes de los trabajadores en la fábrica de La Maruca en la que la direccción volvió a reclamar a sus trabajadores una bajada de los salarios por un 20% para, de este modo, facilitar que la dirección mundial de la compañía diera el visto bueno a la gran inversión que espera la fábrica de Avilés: el nuevo horno-float.

La sección de CC OO explica en un comunicado que "la necesidad de alcanzar un acuerdo es necesaria para garantizar la construcción de un nuevo horno para la fábrica de Avilés". Y añade: "Y que las situaciones sobrevenidas y percances que estamos viviendo en las últimas semanas hacen que los tiempos para tomar una decisión real de reconstrucción de un nuevo horno se estén acortando. Y hacen necesario alcanzar un acuerdo y trasladárselo a la compañía lo antes posible, para que así se tomen las decisiones necesarias de inversión en el centro de Avilés".

Por esta razón, propone "consultar a los trabajadores y trabajadoras en asamblea los pasos a seguir en próximas reuniones".

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) asegura que la petición de rebaja del 20% de la masa salarial a cambio del nuevo horno en Avilés se da en un clima en el que "no existe negociación". Según el sindicato, "lo que se presenta es una exigencia unilateral de la dirección en la península, sin ofrecer nada a cambio y, además, con carácter inmediato". Para la misma formación sindical "lo único que se persigue es precarizar a la plantilla" porque "si realmente se tratara de una medida imprescindible de ahorro, ¿por qué no se ha planteado en ningún momento reducir los salarios de directivos?" El SOMA-FITAG-UGT reunió a sus afiliados el viernes pasado.