Salinas y San Juan mantienen el servicio de salvamento en las playas

Bañistas en Salinas. | MARA VILLAMUZA

C. G.

Piedras Blancas

Castrillón pone fin al servicio de Salvamento en las playas del concejo. Desde este martes, se mantiene un retén en los arenales de Salinas y San Juan, que estará activo en horario de 11.30 a 19.30 horas. El servicio de socorristas dio comienzo el pasado 1 de junio en las playas antes mencionadas y el 7 de junio se llevó a cabo una ampliación del dispositivo de seguridad en Arnao, Bayas, La Llada, Bahínas y Munielles. En total, durante el periodo estival –de junio a agosto–, se realizaron 576 intervenciones –casi 200 menos que en 2024– en las playas del municipio, con Salinas como punto álgido de los rescates –la mitad del concejo–.

A lo largo del verano, las playas de Castrillón acogieron a unas 450.000 personas –a fecha de 31 de agosto–, según un informe de actividad del Plan Sapla. Dichas cifras estivales suponen un descenso de casi 300.000 personas respecto al cálculo realizado en 2024 y de unas 100.000 en relación a las cifras reflejadas en 2022 y 2023.

Las intervenciones más habituales tuvieron como causa las lesiones provocadas por animales marinos especialmente el pez escorpión. En total, fueron 2.018 intervenciones por este motivo. Por detrás figuran heridas y contusiones de bañistas (201). Por otro lado, la presencia de medusas como la carabela portuguesa fue escasa a excepción de la última quincena de agosto sin provocar picaduras graves.

