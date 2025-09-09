SolarSteel, la división solar de Gonvarri, continúa captando talento asturiano: estas son las cifras de uno de los motores tecnológicos de la comarca de Avilés

Solar Steel, fabricante de estructuras y seguidores solares asentada en Cancienes (Corvera), ha más que duplicado su plantilla desde 2023, superando ya el centenar de profesionales. Además, la planta asturiana ha conseguido, por segundo año consecutivo, liderar el suministro de seguidores en España, alcanzando una cuota de mercado del 23%, según el último informe de la consultora internacional Wood Mackenzie. Esto significa su consolidación como motor tecnológico en la transición energética mientras desarrolla su apuesta por la internacionalización aumentando su presencia en Chile y en Italia.

Constituida en 2005 en las instalaciones fabriles de Corvera (Solar Steel es la división solar de Gonvarri Industries), en dos décadas no solo ha conseguido ser líder nacional en su sector, sino que además ocupa la segunda posición en el ranking europeo y ha escalado hasta el tercer puesto en Latinoamérica, destacando especialmente en mercados emergentes como Perú y Chile. En este último, la compañía ha suministrado más de 700 MW en seguidores solares, contribuyendo al desarrollo de algunos de los parques solares más grandes de la región. Estos logros colocaron a la empresa como el séptimo proveedor mundial de tecnología de seguimiento solar en 2024.

La multinacional asturiana abarca desde la asistencia técnica hasta la puesta en marcha de parques solares, con servicios de monitorización, mantenimiento y plataforma postventa. De hecho, ostenta el máximo certificado de calidad de su sistema de monitorización y mantenimiento (M&M) con el que controla desde Cancienes todas sus plantas solares distribuidas por el mundo.

Apuesta por el talento astur

Este proceso de consolidación va acompañado de una apuesta por el talento asturiano. "Desde el año 2023, la plantilla de la compañía ha aumentado de 55 a 113 empleados, lo que ha requerido la ampliación de sus oficinas centrales en Corvera con la creación de más de cuarenta nuevos puestos de trabajo en Asturias, principalmente para ingenieros y personal técnico dentro del Principado", explicaron a preguntas de este diario fuentes de la compañía.

Esta captación de talento se sostiene en la "estrecha colaboración con la Universidad de Oviedo y diversos centros de formación profesional de la región", que se traduce en programas de prácticas y becas "que presentan un elevado índice de incorporación a plantilla", señalaron las mismas fuentes.

"Esta apuesta por el talento local refuerza el compromiso de Gonvarri Solar Steel con el desarrollo económico y social de Asturias", añadieron.

Ralentización en España

La caída de precios y la menor rentabilidad de las plantas han provocado una ralentización del mercado solar en España, que Solar Steel está compensando con una firme apuesta por la internacionalización, con la apertura de una nueva oficina en Chile y la constitución de una sociedad en Italia. Ambos hitos marcan el inicio de una nueva etapa de expansión en mercados clave para la energía solar.

A nivel mundial, más de 45 países cuentan con tecnología asturiana en sus instalaciones fotovoltaicas. Gonvarri Solar Steel quiere ir más allá, y prevé que esta cifra "continúe creciendo en los próximos años, en línea con los objetivos globales de descarbonización y transición energética".

Siendo en la actualidad uno de los principales actores globales en el suministro de seguidores solares y estructuras fijas, Solar Steel "lleva el nombre de Asturias a lo más alto del sector energético internacional", aseguran con orgullo en la multinacional.