Abierto el plazo para las becas de Corvera a universitarios

Las personas matriculadas en la Universidad de Oviedo que estén empadronadas en Corvera podrán solicitar hasta el 24 de septiembre las ayudas que ofrece el Ayuntamiento, destinadas a cubrir los gastos derivados del desplazamiento diario hasta los distintos campus, así como para la adquisición de material didáctico o informático.

El Consistorio corverano creó estas becas destinadas a estudiantes universitarios el año 2013, siendo pionero en Asturias. En el 2019 el Consistorio amplió el abanico de ayudas, sacando convocatorias que abarcasen también a los alumnos empadronados en Corvera que estudiasen en universidades fuera de Asturias y a aquellos que cursasen grados de Formación Profesional. La inversión municipal para las becas para estudiantes matriculados en la Universidad de Oviedo, es de 22.000 euros. Desde el año de su implantación, el Ayuntamiento ha concedido ayudas por más de 300.000 euros.

La cuantía reservada para el alumnado universitario se establece en 300, 350 o 400 euros, dependiendo de las rentas familiares, priorizando a los estudiantes cuyo sustentador principal haya resultado beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV).