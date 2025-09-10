Alonso: "En Avilés trabajamos por la cultura inclusiva y participativa"

La concejala de Cultura, la socialista Yolanda Alonso, ponderó ayer el festival DiversAvilés. Lo hizo con dos de los protagonistas de un encuentro cultural que se desarrollará entre el martes 16 y el domingo siguiente (el 21) en el entorno de la Casa de Cultura. "Estar aquí me hace especial ilusión", confesó Alonso sobre el escenario de la sala de conferencias de la Casa de Cultura, con los ojos puestos en el otro lado de la tarima, donde estaba Paul Montiel, el "Hombre de Titanio" y Mercedes Vieites, la presidenta de la asociación Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (Difac), uno de los cimientos sobre los que el Ayuntamiento ha armado el encuentro cultural que nace "para consolidarse", recalcó Alonso. "Llevamos años defendiendo que la cultura en esta ciudad tiene que ser inclusiva y participativa", subrayó.

"Este festival lo hemos organizado en otras ocasiones, pero esta será la primera vez que será eminentemente cultural, de hecho, contamos con el apoyo de la Consejería de Cultura", explicó la concejala que, al mismo tiempo que decía esto, disculpaba la ausencia en el bautizo del encuentro de autoridades regionales.

Alonso habló de "DiversAvilés" como un festival para personas de diferentes capacidades. Paul Montiel, el "Hombre de Titanio", apostilló: "No somos discapacitados, si no supercapacitados porque ponemos un plus a la vida: cada uno de nosotros desde de su punto de vista", señaló.

Montiel es triatleta, sufrió la amputación de una pierna en su juventud. "Caí en las drogas por no saber qué hacer para salir de la depresión. Con los años me ha dado cuenta de que rendirse no es una opción", recalcó. Y él no lo hace: estuvo seleccionado en las paralompiadas de París y ahora se está preparando para cruzar el Atlántico a remo. Hablará el jueves día 18 (10.00 horas) en la Casa de Cultura.

Las actividades que programa el festival van desde las exposiciones ("Quince años rodando", una muestra del concurso de relatos organizado por la Difac; "Retratando Asturias", distintas muestras artísticas, en la Factoría Cultural y "Güela ", fotos de Marta López) a música: DJ Pascal Kleinman, que es el único pinchadiscos con los pies a "Freestyle People", el primer grupo de rap improvisado e inclusivo de la escena.

Asimismo, está programado el espectáculo teatral "Sexpiertos", con Telmo Irureta como protagonista. Irureta ganó el premio Goya como mejor actor revelación. La obra se representa a las 19.00 horas en la Casa de Cultura. La actriz Belén González del Amo y el director Emilio Ruiz Barrachina hablarán de teatro y otras capacidades.