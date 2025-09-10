Arrestado tras una trifulca en Rivero en la que se encaró con los agentes
N. M.
La madrugada del sábado obligó a intervenir a los agentes de la Policía Local de Avilés en la calle Rivero. A las 00.20 horas, se detuvo a un varón vecino Avilés de 51 años, por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, en el desarrollo de una intervención surgida en esta vía cuando esta persona se encontraba produciendo un gran altercado, llegando a acometer a los agentes en su intento por mediar con ella. Con la detención del investigado se procedió con su inmediato trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.
Ya en la madrugada del lunes al martes, a las 01.30 horas, se detuvo por un delito contra la seguridad vial a un varón vecino de Avilés de 51 años, al ser sorprendido conduciendo un turismo por la calle Amistad.
El hombre superaba la tasa legalmente establecida, tras arrojar un resultado de 0,77 y 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que significa que triplicaba el límite máximo establecido.
