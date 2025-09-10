Avilés será la capital de la cultura urbana con Focart 2025: los conciertos de trap, reguetón o hip hop que no te puedes perder
Se celebrará el viernes, 31 de octubre, en La Magdalena
El pabellón de La Magdalena de Avilés acogerá el próximo 31 de octubre, viernes, una nueva edición de Focart, un festival que se ha consolidado como referente de la cultura urbana en Asturias. Su nombre, inspirado en la llegada de una foca a la ciudad en los años 50 y en el juego de palabras Foca-Arte, refleja el espíritu del encuentro: un evento multidisciplinar que une música, arte y expresión callejera en un mismo espacio. Durante la jornada, que se desarrollará desde las 18.00 horas hasta las tres de la madrugada, los asistentes podrán disfrutar no solo de conciertos, sino también de un amplio programa de actividades paralelas, para acercar al público al pulso creativo de la cultura urbana contemporánea.
Cartel musical
El cartel de Focart reúne a cuatro nombres destacados de la escena urbana nacional. Camin, artista de Granada que ha llevado su talento de las calles a las listas de éxitos, combinando reguetón, trap y urban en un estilo versátil y auténtico, con millones de reproducciones y colaboraciones junto a referentes del género. Dollar Selmouni, madrileño, aporta la voz soul del urban español con un repertorio que transita entre el R&B y el flamenco urbano, reconocido por su carisma y su potente directo. Desde Galicia llega Lopes, rapero de Camariñas y una de las voces más respetadas del hip hop underground gracias a su estilo crudo, letras contundentes y colaboraciones con figuras de peso en la escena. Completa el cartel hasta el momento Safree, artista alicantina que fusiona hip hop con ritmos latinos y folclóricos en una propuesta fresca y mestiza, avalada por su recorrido en festivales de España y México. Además, el festival anunciará próximamente nuevos artistas y DJs. Focart cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Avilés, el Gobierno del Principado de Asturias (a través de la Consejería de Cultura), así como de Asturiana de Zinc y Caja Rural, consolidándose como un evento de referencia en la programación cultural y musical del norte de España.
Entradas
Las entradas estarán a la venta este viernes 12 de septiembre a las 11.00 horas en planetevents.es, livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, a un precio de 17 euros más gastos de gestión. No obstante, desde hoy 10 de septiembre a las 11. 00h habrá una preventa a través de SMusic, y mañana 11 de septiembre a las 11.00h otra en planetevents.es y livenation.es.
