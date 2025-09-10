Avilés tiene vivienda accesible: el programa "Avilés Alquila" suma una mayoría de contratos en el centro de la ciudad

El programa "Avilés Alquila" impulsado por el Ayuntamiento para facilitar el acceso a la vivienda no para de crecer. En lo que va de año se contabilizan 147 contratos, de los que 14 están pendientes de formalizar. El mayor número se concentra en el centro de la ciudad, donde los precios son más elevados.

Las cifras de arrendamientos en el programa municipal se han incrementado el 56,5% en la comparativa interanual, y el 259% si se comparan con 2023, año en el que solo se habían firmado 25 nuevos contratos en el primer semestre de ese año.

La mayoría de los arrendatarios tienen entre 35 y 50 años, aunque el abanico generacional va desde los 22 hasta los 84 años. Y son una decena de inmobiliarias las que participan en este programa de colaboración público-privada. Desde su puesta en marcha, ya se han suscrito 649 contratos.

La mayoría de las viviendas son de tres habitaciones y el precio medio del alquiler asciende a 460,73 euros (6,75 euros el metro cuadrado), aunque varía en función de la zona. Así, los más elevados están en El Carbayedo, Valgranda, la zona centro y El Quirinal, con un precio máximo de 500 euros al mes. Los más baratos son los pisos en Cristalería; La Maruca; El Nodo (viejo); La Carriona; Buenavista; Somorrostro; La Lleda; Valliniello; Bustiello; Garajes y El Pozón, con 300 euros mensuales.

El centro de la ciudad lidera el número de contratos firmados (48), seguido de El Quirinal (15), Versalles (11), Puerta La Villa (10) y La Luz (10).

"Avilés Alquila" tiene dos objetivos. Por un lado, facilitar que las viviendas vacías de titularidad privada se incorporen al mercado del arrendamiento a través de un sistema de garantías para los propietarios. Y por otro, que sea a un precio asequible, entre otras ventajas para las personas arrendatarias.

Las garantías y condiciones

El sistema de garantías, cuyo coste asume la Oficina de Vivienda Municipal, se traduce en pólizas de seguros que garantizan el cobro de la renta durante un año, los posibles desperfectos al quedar libre la vivienda y la asistencia jurídica, además de un seguro de responsabilidad civil para la persona inquilina.

A los posibles inquilinos e inquilinas se les exigen unos ingresos mínimos que demuestren su capacidad de pago del alquiler, un contrato indefinido y que el importe de la renta no supere un tercio de sus ingresos netos mensuales. Pero, si no se cumple alguno de los requisitos, también se ofrece la posibilidad de presentar avalista.

Las cifras se presentaron en el patronato de la Fundación San Martín, celebrado ayer y al que asistieron la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la concejala responsable del área de vivienda, Ana Solís, de Izquierda Unida (IU).

Las ayudas municipales

También se han concedido 254 ayudas al pago del alquiler, que suman 446.956,28 euros. La cuantía presupuestada para este ejercicio asciende a 530.000 euros, y aún se pueden presentar solicitudes hasta el 31 de octubre.

El 34% de esas ayudas al alquiler han beneficiado a personas desempleadas, seguidas de un 26% de pensionistas.

Las subvenciones a propietarios en lo que va de año han beneficiado a un total de 226, por un importe global de 145.743,32 euros. De ellas, 78 se destinaron al abono de hipotecas y el resto, para pagos de la comunidad. En este caso no se agostó el presupuesto previsto para este ejercicio, que ascendía a 150.000 euros.

Las ayudas al pago de la luz, el gas y otros suministros fueron 162, por importe de 50.890,80 euros, aunque el montante disponible asciende a 340.000 euros. Se denegaron 25, en su mayoría por no cumplir los requisitos. Se pueden solicitar hasta el 31 de octubre.