Castrillón será este fin de semana la capital del baile tradicional

Piedras Blancas será, durante un día, la capital del baile tradicional asturiano. La plaza de Europa de acoge este sábado "Baille nel Paraísu", un espectáculo que se plantea como un proyecto de recuperación y de difusión de la música tradicional y de las danzas populares. El espectáculo es gratuito, tendrá unas seis horas de duración e incluye un taller de baile, una exposición sobre el trabajo que se desarrolla en el Ecomuseo La Ponte y las actuaciones musicales de "Caparines", "Gascones" y "6 Riales". En caso de lluvia, todas las actividades se trasladarán a la boina del Polideportivo Municipal.

Todo arrancará a las 18 horas, con un taller de baile tradicional impartido por Santi Galguera. Natural de Naves, es el director del Grupo Etnográficu L’Oriente y del proyecto musical "Los Indianos de la Maleta al Agua", además de profesor de baile. A las 19.30 horas abre la exposición de la biblioteca humana musical "Tocando Raíces", del Ecomuseo La Ponte. Y, a las 20.00 horas, arrancarán los conciertos, con la actuación de "Caparines", un grupo avilesino integrado por mujeres y cuyo repertorio incluye piezas de toda Asturias y parte de la montaña leonesa. Además, tocan la flauta travesera, panderos, panderetas y violín. Posteriormente tocará "Gascones", grupo que se formó en la calle Gascona de Oviedo para dinamizar las tardes y la cultura sidrera. Sus versiones del rock de todos los tiempos pasadas por el tamiz de la música tradicional contectaron rápidamente con el público. El cierre correrá a cargo de "6 Riales", agrupación que se basa en la tradición asturiana para crear composiciones propias, que unen a otros clásicos de Asturias y de otros enclaves. Para la instrumentación, además de la pandereta recurren a objetos cotidianos como latas o cucharas.