Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
"La Biblioteca", uno de los establecimientos más míticos de la ciudad, bajó su persiana desde el día 1
N. L.
"La Biblioteca", uno de los establecimientos hosteleros más conocidos del centro de Avilés, ha cerrado sus puertas. Desde hace unos días se ha visto que no ha subido la persiana, y muchos vecinos y clientes especulaban sobre los posibles motivos: descanso, vacaciones... La realidad es que, desde el día 1 de septiembre, el local ha cesado su actividad.
Situada en una de las zonas comerciales y emblemáticas del casco histórico de Avilés, la cafetería La Biblioteca era un lugar donde muchos trabajadores desayunaban antes de comenzar la jornada. También se acercaban padres, después de dejar a sus hijos en el colegio, y durante las tardes se podía ver a grupos de chavales protagonizando tertulias en su terraza.
Ahora, el barrio de Sabugo pierde uno de sus negocios más conocidos.
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El sacerdote tiene que ser el animador de la fe en cada parroquia', dice Sergio Santa, el nuevo cura de Villalegre y La Luz
- Un conductor a la fuga y drogado se estrella en Salinas tras una espectacular persecución desde Avilés
- Este otoño Avilés estará lleno de música, exposiciones y teatro de buenos (aquí van unos cuantos ejemplos)
- Monteserín, orgullosa de mostrar Avilés al mundo con la salida de la Vuelta: 'Me gustaría muchísimo que volviera
- El largo historial del conductor a la fuga de Avilés a Salinas: una huida por la Variante, conducción temeraria, agresión a un agente...
- La increíble historia de una profesora avilesina que decidió irse al Congo con una misión: 'Allí eres lo que das
- Así ven en Avilés el 'AndyMar', la lancha turística que recorre la ría en verano con parada para conocer los cañones submarinos