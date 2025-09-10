Fin de fiesta en Versalles con "holi party" infantil
El barrio de Versalles despidió este martes un fin de semana repleto de música en directo, espectáculos familiares, deporte, gastronomía y las tradicionales verbenas que llenaron de ambiente festivo la zona.
La programación arrancó el pasado viernes en el aparcamiento de Los Canapés y, como despedida, ayer en el patio del colegio se celebró una animada "holi party", para que los más pequeños también pudieran disfrutar como merece del fin de fiesta. Además, con motivo del día del niño se fijaron precios populares en las atracciones feriales instaladas estos días con motivo de las fiestas del barrio.
