Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de fiesta en Versalles con "holi party" infantil

Fin de fiesta en Versalles con &quot;holi party&quot; infantil | COMVER

Fin de fiesta en Versalles con "holi party" infantil | COMVER

El barrio de Versalles despidió este martes un fin de semana repleto de música en directo, espectáculos familiares, deporte, gastronomía y las tradicionales verbenas que llenaron de ambiente festivo la zona.

La programación arrancó el pasado viernes en el aparcamiento de Los Canapés y, como despedida, ayer en el patio del colegio se celebró una animada "holi party", para que los más pequeños también pudieran disfrutar como merece del fin de fiesta. Además, con motivo del día del niño se fijaron precios populares en las atracciones feriales instaladas estos días con motivo de las fiestas del barrio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
  2. El sacerdote tiene que ser el animador de la fe en cada parroquia', dice Sergio Santa, el nuevo cura de Villalegre y La Luz
  3. Un conductor a la fuga y drogado se estrella en Salinas tras una espectacular persecución desde Avilés
  4. Monteserín, orgullosa de mostrar Avilés al mundo con la salida de la Vuelta: 'Me gustaría muchísimo que volviera
  5. Ruta ciclo-nudista por Palestina, esta sábado, en Avilés
  6. Este otoño Avilés estará lleno de música, exposiciones y teatro de buenos (aquí van unos cuantos ejemplos)
  7. El largo historial del conductor a la fuga de Avilés a Salinas: una huida por la Variante, conducción temeraria, agresión a un agente...
  8. La marea propalestina toma las calles de Avilés en la salida de la Vuelta: “Hay que seguir apretando para expulsar al equipo de Israel”

Avilés tiene vivienda accesible: el programa "Avilés Alquila" suma una mayoría de contratos en el centro de la ciudad

Avilés tiene vivienda accesible: el programa "Avilés Alquila" suma una mayoría de contratos en el centro de la ciudad

Avilés exhibe con orgullo el plan para rescatar la muralla (y la cita será en el Valdecarzana)

Avilés exhibe con orgullo el plan para rescatar la muralla (y la cita será en el Valdecarzana)

Alonso: "En Avilés trabajamos por la cultura inclusiva y participativa"

Alonso: "En Avilés trabajamos por la cultura inclusiva y participativa"

Rafael Alonso, concejal de Festejos de Corvera: "El modelo de fiestas funciona y hace sentir orgullosa a la población"

Rafael Alonso, concejal de Festejos de Corvera: "El modelo de fiestas funciona y hace sentir orgullosa a la población"

Científicos estudian efectos del clima en Salinas y San Juan con inteligencia artificial

Científicos estudian efectos del clima en Salinas y San Juan con inteligencia artificial

Así ven los entrenadores de Sporting y Avilés el partido histórico que se vivirá hoy en Mareo: un derbi entre viejos conocidos

Así ven los entrenadores de Sporting y Avilés el partido histórico que se vivirá hoy en Mareo: un derbi entre viejos conocidos

Vox reprocha la oportunidad perdida con la salida de la Vuelta de Avilés

Castrillón será este fin de semana la capital del baile tradicional

Castrillón será este fin de semana la capital del baile tradicional
Tracking Pixel Contents