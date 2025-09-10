Juan Díaz Canales: "Corto Maltés fue mi la puerta de entrada al cómic adulto"

Juan Díaz Canales (Madrid, 1972) es el guionista de "Blacksad" y es, además, el encargado de mantener con vida, junto a Rubén Pellejero, de Corto Maltés, el aventurero legendario que creó Hugo Pratt a mediados de los años sesenta. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la terraza de La Serrana donde se aloja estos días de las trigésimas Jornadasdel Cómic "Villa de Avilés".

-¿Qué se siente metiéndose en la aventura de Corto Maltés?

-Hombre, pues... Mucho placer, mucho placer porque da la casualidad de que siempre he sido súper aficionado a los cómics de Corto Maltés. Yo soy muy poco mitómano. No se corresponde mi perfil al del... Eso, al del aficionado a los tebeos mitómano o coleccionista… Pero sí que es verdad que Corto Maltés para mí fue un poco la puerta de entrada para el cómic adulto. Yo siendo adolescente, en las antiguas revistas de "Totem" descubrí Corto Maltés y para mí fue como una... Vamos, me explotó la cabeza. Dije, ostras, ¿qué se pueden hacer tebeos así? Que hablen de aventura, que hablen de política, que hablen de poesía. Entonces, me aficioné muchísimo al personaje. Tenía una admiración loca por Hugo Pratt. Y la vida pues me regaló eso, ¿no? Que con el paso del tiempo acabé siendo el guionista del personaje.

-¿Y cómo digiere eso de: "Juan, que vas a ser el que le siga dando vida a este tío"?

-Pues un poco como pasan estas cosas: por azar. La pequeña historia, digamos, es que conozco a la heredera de los derechos, a la persona que gestiona los derechos de Hugo Pratt. Se llama Patrizia Zanotti y fue su antigua colorista. Dirige la sociedad que se llama Cong Sa, que es la que gestiona todos los derechos de Hugo Pratt. La conozco porque durante mucho tiempo fue mi editora italiana de "Blacksad". Ella sabía de mí y teníamos una cierta amistad. En un momento ha dado, el momento que ella decidió, me dijo que quería hacer la continuación de las aventuras de Corto Maltés, porque, como digo, es ella la que tiene la llave de la mansión. Me lo propuso, y yo, bueno, un arrebato de locura dije pues sí, sin pensármelo mucho, ¿no?

-¿Se escribe igual a Corto Maltés, que a "Blacksad"?

-Pues sí y no, a ver, no es exactamente igual, lógicamente, para empezar, porque son dos cómics de género, pero de géneros muy diferentes. Uno policíaco, como es "Blacksad", y otro de aventuras, como Corto Maltés, y encima, con un personaje heredado. Pero al mismo tiempo, sí que hay ciertas afinidades.