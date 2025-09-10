Avilés exhibe con orgullo el plan para rescatar la muralla (y la cita será en el Valdecarzana)

La concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, presentó esta mañana una charla impulsada por la asociación de vecinos "Pedro Menéndez" del centro y que impartirá ella misma el próximo viernes, día 12, a partir de las 18.00 horas en el Palacio de Valdecarzana. El objetivo de la exposición, que será de acceso libre y gratuito: explicar los planes de sostenibilidad turística que se están desarrollando en la ciudad con especial hincapié en la recién recuperada muralla medieval, una actuación que los vecinos reivindicaron por primera vez hace una década.

Ruiz se refirió a la muralla como el "plan estrella". "Este proyecto para nosotros es muy importante porque supone recuperar nuestra historia para proyectarla hacia el futuro", dijo. Avanzó que la próxima fase ligada a la muralla será la urbanización de la zona y la adecuación del paño visible, de unos 57 metros lineales. "A continuación se licitará el centro de interpretación donde se dará a conocer a la ciudadanía esa historia", aclaró.

A finales de agosto se descubrió la muralla medieval de Avilés recién recuperada por los expertos. Concluía así la primera fase de esta ambiciosa actuación a la que deben seguir nuevas intervenciones, entre ellas la construcción de un centro de interpretación en lo que antaño fue el número 40 de la calle del Muelle. De acuerdo a la memoria, la intención es destinar esta parcela a equipamiento público, y en concreto a un centro de interpretación "en un edificio accesible, funcional, más amable y sostenible".

El futuro centro de interpretación de la muralla medieval de Avilés se prevé que sea, como se anunció en su momento, la puerta a un nuevo paso peatonal que rodeará el ábside de la iglesia de San Antonio de Padua y la capilla de Las Alas.