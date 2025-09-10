Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox reprocha la oportunidad perdida con la salida de la Vuelta de Avilés

M. M.

Avilés

Las concejales del grupo Vox en el Ayuntamiento de Avilés han condenado "enérgicamente" los "incidentes" ocurridos durante el paso de la Vuelta Ciclista a España por la ciudad, cuando "un grupo de radicales, en su mayoría desplazados de fuera de Asturias, acosó violentamente a los ciclistas con el único fin de montar un espectáculo bochornoso". La portavoz del grupo, Arancha Martínez Riola, ha señalado que "lo sucedido es una vergüenza para Avilés y para sus vecinos. Millones de personas en todo el mundo vieron la Vuelta pasar por nuestras calles, pero lo que se proyectó fue una imagen de crispación y de falta de respeto. Avilés perdió una oportunidad única para mostrar lo mejor de sí misma y lo que quedó grabado fue el ruido de unos pocos alentados por la izquierda".

Desde Vox se denuncia que este "grave deterioro de la imagen de Avilés" es fruto del "sectarismo del PSOE y la complicidad de sus socios de Izquierda Unida, a quienes se vio participar y alentar estas protestas". La formación también ha criticado la falta de previsión y efectivos policiales para contener a los "radicales". "La izquierda, con su discurso de odio y su complicidad con el radicalismo, está destrozando la reputación de nuestra ciudad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
  2. El sacerdote tiene que ser el animador de la fe en cada parroquia', dice Sergio Santa, el nuevo cura de Villalegre y La Luz
  3. Un conductor a la fuga y drogado se estrella en Salinas tras una espectacular persecución desde Avilés
  4. Monteserín, orgullosa de mostrar Avilés al mundo con la salida de la Vuelta: 'Me gustaría muchísimo que volviera
  5. Ruta ciclo-nudista por Palestina, esta sábado, en Avilés
  6. Este otoño Avilés estará lleno de música, exposiciones y teatro de buenos (aquí van unos cuantos ejemplos)
  7. El largo historial del conductor a la fuga de Avilés a Salinas: una huida por la Variante, conducción temeraria, agresión a un agente...
  8. La marea propalestina toma las calles de Avilés en la salida de la Vuelta: “Hay que seguir apretando para expulsar al equipo de Israel”

Avilés tiene vivienda accesible: el programa "Avilés Alquila" suma una mayoría de contratos en el centro de la ciudad

Avilés tiene vivienda accesible: el programa "Avilés Alquila" suma una mayoría de contratos en el centro de la ciudad

Avilés exhibe con orgullo el plan para rescatar la muralla (y la cita será en el Valdecarzana)

Avilés exhibe con orgullo el plan para rescatar la muralla (y la cita será en el Valdecarzana)

Alonso: "En Avilés trabajamos por la cultura inclusiva y participativa"

Alonso: "En Avilés trabajamos por la cultura inclusiva y participativa"

Rafael Alonso, concejal de Festejos de Corvera: "El modelo de fiestas funciona y hace sentir orgullosa a la población"

Rafael Alonso, concejal de Festejos de Corvera: "El modelo de fiestas funciona y hace sentir orgullosa a la población"

Científicos estudian efectos del clima en Salinas y San Juan con inteligencia artificial

Científicos estudian efectos del clima en Salinas y San Juan con inteligencia artificial

Así ven los entrenadores de Sporting y Avilés el partido histórico que se vivirá hoy en Mareo: un derbi entre viejos conocidos

Así ven los entrenadores de Sporting y Avilés el partido histórico que se vivirá hoy en Mareo: un derbi entre viejos conocidos

Vox reprocha la oportunidad perdida con la salida de la Vuelta de Avilés

Castrillón será este fin de semana la capital del baile tradicional

Castrillón será este fin de semana la capital del baile tradicional
Tracking Pixel Contents