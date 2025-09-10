Vox reprocha la oportunidad perdida con la salida de la Vuelta de Avilés

Las concejales del grupo Vox en el Ayuntamiento de Avilés han condenado "enérgicamente" los "incidentes" ocurridos durante el paso de la Vuelta Ciclista a España por la ciudad, cuando "un grupo de radicales, en su mayoría desplazados de fuera de Asturias, acosó violentamente a los ciclistas con el único fin de montar un espectáculo bochornoso". La portavoz del grupo, Arancha Martínez Riola, ha señalado que "lo sucedido es una vergüenza para Avilés y para sus vecinos. Millones de personas en todo el mundo vieron la Vuelta pasar por nuestras calles, pero lo que se proyectó fue una imagen de crispación y de falta de respeto. Avilés perdió una oportunidad única para mostrar lo mejor de sí misma y lo que quedó grabado fue el ruido de unos pocos alentados por la izquierda".

Desde Vox se denuncia que este "grave deterioro de la imagen de Avilés" es fruto del "sectarismo del PSOE y la complicidad de sus socios de Izquierda Unida, a quienes se vio participar y alentar estas protestas". La formación también ha criticado la falta de previsión y efectivos policiales para contener a los "radicales". "La izquierda, con su discurso de odio y su complicidad con el radicalismo, está destrozando la reputación de nuestra ciudad".