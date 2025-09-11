Alerta: Saint-Gobain cierra en Alemania una planta de vidrio como la de Avilés

En Herzogenrath, que está en el Estado alemán de Renania del Norte Westfalia, concretamente, en la región industrial de Aquisgrán –la capital de Carlomagno– se empezó a fabricar vidrio en 1905. Se da la circunstancia, sin embargo, de que, terminando este año 2025, dejará de hacerlo.

La multinacional francesa Saint-Gobain ha comunicado su intención de cerrar su planta de vidrio para automóviles (Sekurit). Esto supondrá, según los números facilitados por la compañía, el despido de 125 trabajadores. Las razones aducidas por la compañía son que la demanda de vidrio automotriz ha caído, hay sobreproducción en Europa y los costes energéticos e inversiones necesarias son demasiados altos. Todo esto ha llevado a Saint-Gobain a reorganizar su capacidad en otros centros de trabajo.

Este paso que ha dado en Herzogenrath lo había dado antes en Avilés. En la primavera de 2024 cerró el negocio de parabrisas que mantenía en La Maruca desde finales de la década de los cincuenta. La razón que la empresa dijo para bajar la persiana en Asturias fue exactamente la misma que la que ha dado en Alemania.

La diferencia es que en Herzogenrath tiene un horno-float que dejará de producir a partir de enero del año que viene (el de Avilés se mantiene a trompicones: este verano sufrió dos accidentes graves que dejó tocada su capacidad de producción).

La diferencia es también que el horno de la planta alemana está especializada en vidrio de automóvil mientras que el de Avilés –tras el cierre de la primavera pasada– lo que hace es vidrio construcción.

Se da la circunstancia también que en el horno de Herzogenrath se había ensayado la producción con hidrógeno como paso previo a la descarbonización del proceso productivo y que eso prometía nuevas inversione para 2027 (quedarán aparcadas o se irán a otras fábricas germanas, según fuentes consultadas).

La decisión de cerrar en Alemania se interpreta en Avilés como un "paso más en las desinversiones de Saint-Gobain". Y es que, según desveló la agencia Bloomberg en el otoño del año pasado, la multinacional francesa estaba en disposición de escuchar ofertas por su negocio del automóvil (la mitad de Avilés y toda la planta de Herzogenrath).

Asamblea

En paralelo a esto, los trabajadores de Avilés participaron ayer en sendas asambleas a raíz de la intención de la delegación de Saint-Gobain en España de que la plantilla se baje sus sueldos en un 20%.

La plantilla rechazó esta medida. Reclamó al comité de empresa que la negociación de sus sueldos se haga en el marco de la actualización del convenio, además, exigió que no se aceptara nada por debajo del IPC.

La idea de la delegación fue asociar la rebaja al nuevo horno float. Eso quedó descartado por los trabajadores.