"El azabache y el Camino": charlas, una exposición y visitas en Avilés

"El azabache y el Camino" es el título de las jornadas que se celebrarán en Avilés entre el 19 de septiembre y el 25 de octubre y que tendrán como eje central una exposición en el Palacio de Valdecarzana, complementada con un conjunto de actividades que van desde conferencias a visitas culturales, demostraciones y dramatizaciones en la calle. Las jornadas están organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura.

Con esta iniciativa se busca divulgar y poner en valor la cultura del azabache asturiano, en especial en su relación con el Camino de Santiago. Abrirá las sesiones el economista y sociólogo José Ángel Cardín Toraño.

La exposición enmarcada en estas jornada recoge el pasado y el presente del Camino de Santiago que desde el siglo XX viene experimentando un resurgimiento vinculado a grandes hitos como fue en 1987, cuando el Consejo de Europa lo declaró el primer Itinerario Cultural Europeo, y en 1993, la UNESCO inscribió el Camino Francés en la lista de Patrimonio de la Humanidad. En 2015, esta prestigiosa declaración se amplió para incluir los Caminos del Norte de España, reconociendo oficialmente el valor universal del Camino Primitivo y el Camino de la Costa que atraviesan Asturias. Hoy, el Camino de Santiago es un fenómeno global que atrae cada año a cientos de miles de personas de todas las nacionalidades. En 2024, se registraron más de 520.000 peregrinos, estableciendo un récord histórico.

La exposición cuenta con un panel específico dedicado a la presencia de Avilés en la Ruta Jacobea, una Villa que ofrecía seguridad, avituallamiento y descanso. Su recinto brindaba resguardo, su mercado aprovisionamiento y su densa red de templos y hospitales, una arraigada tradición de hospitalidad. Sus principales instituciones religiosas marcaron el itinerario devocional y dejaron huella en su memoria urbana. Como ejemplos que aún perduran están la Iglesia Vieja de Sabugo, la Iglesia de los Padres Franciscanos, la capilla del Cristo o de San Pedro en la histórica calle Rivero, principal vía de entrada de los peregrinos a Avilés.

Según los organizadores, esta exposición es un viaje por esta profunda conexión. Un relato sobre cómo una piedra, cargada de mitos y propiedades, se convirtió en el símbolo de la ruta de peregrinación más importante de Europa y en un patrimonio cultural inmaterial que hoy lucha por sobrevivir.