La biblioteca de La Luz tendrá nuevo mobiliario
La empresa EquipAvilés será la encargada del suministro e instalación de varias estanterías en la biblioteca de La Luz. La formalización del contrato se ha realizado por importe de 6.926 euros, con impuestos incluidos. El presupuesto base de licitación era de 7.353 euros, también con el IVA incluido. Este mobiliario deberá estar instalado para el mes de diciembre.
El edificio original de la actual biblioteca de La Luz data de 1969, aunque fue ampliado en 1992. Posteriormente se fueron ejecutando una serie de obras de mejora, aunque el edificio llegó a presentar cierto estado de deterioro que provocó las protestas del vecindario, reclamando mejoras en el centro cultural del barrio, donde residen alrededor de unas 7.000 personas. Finalmente se realizaron obras de mejora y rehabilitación y ahora se dotará al centro de nuevo mobiliario.
