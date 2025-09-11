Dos empresas optan a la cafetería del complejo del Quirinal
Dos empresas concurren al contrato para la explotación del servicio de cafetería en el Complejo Deportivo Avilés, en El Quirinal. El precio (canon) que el concesionario abonará a la Fundación Deportiva Municipal (FDM) durante los 5 años de duración de la concesión se ha fijado a razón de un mínimo anual de 4.500 euros, más 945 en concepto de IVA (21%) lo que asciende a 5.445 euros. El presupuesto de licitación asciende, por tanto, a 22.5000 euros más 4.725 en concepto de IVA (21%), lo que supone un total de 27.225,00 euros.
La empresa que resulte concesionaria tendrá el usufructo de los electrodomésticos de cocina adquiridos e instalados por la Fundación Deportiva Municipal, sin ningún tipo de coste adicional.
