Este es el esfuerzo de un mileurista en Avilés para pagar el alquiler (y se lleva buena parte de su salario)

Carlos trabaja en una tienda a jornada completa. Cobra el salario mínimo interprofesional, que neto ronda los 1.180 euros. Lleva semanas buscando un piso de alquiler en Avilés. Su objetivo: gastar menos de un tercio de sus ingresos, la cantidad que los expertos consideran óptima para no comprometer la economía familiar. Aunque le gustaría el centro sus posibilidades se reducen a unos barrios, la mayoría al sur de la ciudad como La Luz o Villalegre.

El caso de Carlos es ficticio, pero los datos no. Proceden del Ministerio de Vivienda, que ha elaborado un mapa del alquiler a partir de información tributaria y catastral. Este documento permite conocer qué zonas de Avilés resultan asequibles, y cuáles no. Para elaborar esta información se ha trabajado sobre la base de una persona que cobre el salario mínimo y no quiera destinar más del 30% de su sueldo al pago de la renta.

¿Y dónde podría vivir? De acuerdo al informe, en pocos sitios: algunas calles de Versalles, La Luz y algunas zonas de Villalegre, La Magdalena y La Carriona. En La Luz, por ejemplo, en los alrededores del colegio Poeta Juan Ochoa ,se ha calculado que el alquiler representaría el 25,17 por ciento del salario mínimo profesional. En La Carriona, por citar un ejemplo más, se ha calculado que el alquiler medio, de 300 euros, se llevaría también un 25 por ciento de una Salario Mínimo (SMI), lo considerado un gasto "óptimo".

Alquileres medios asequibles

En Jardín de Cantos y el Nodo, donde el Ministerio de Vivienda ha tomado como referencia el precio del alquiler de 125 pisos, una persona con un sueldo de 1.180 euros destinaría el 37,5 por ciento a pagar la renta del piso. En esta zona el alquiler medio está en 450 euros y la superficie media es de 75 metros cuadrados, según cálculos oficiales. Algo más cara es la zona del Quirinal que linda con El Montán: más de un cuarenta por ciento de un sueldo mileurista iría para el alquiler. Y algo más cara es la zona próxima a la Escuela de Idiomas. No se queda atrás la zona de la estación y Concepción Arenal, por ejemplo, donde el 37,95 por ciento de un sueldo de 1.180 euros debería ir destinado al alquiler, siempre según los datos del mapa del alquiler del Ministerio de Vivienda.

De acuerdo a este documento pocos son los rincones de Avilés con alquileres por debajo de los 400 euros por mes de media, precio que figura en la avenida de Los Telares, en el tramo de Cervantes que cruza con Galiana o en Llaranes, en la zona de La Espina. Muy por encima están los alquileres en Cabruñana –uno de los barrios de Avilés con la renta más alta–, El Carbayedo, Fuero de Avilés, Sabugo, el tramo abierto al tráfico de la calle de La Cámara o los alrededores del parque del Muelle. En este último caso el precio medio del alquiler es de 550 euros, según el Ministerio de Vivienda.

Los precios de los alquileres en el casco histórico de Avilés varían según la calle. Pero están lejos de entrar en este treinta por ciento de gasto que se considera ideal a nivel financiero, en este caso para un salario de 1.180 euros. Cabe destacar también que la renta media per cápita en Avilés es de 19.890 euros, por encima del citado Salario Mínimo Interprofesional.

Zonas tensionadas

El Mapa del Ministerio coincide a su vez con las zonas consideradas "tensionadas" de Avilés a nivel inmobiliario, que son: El Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena. Estos barrios han experimentado en los últimos años un aumento significativo en el coste de la vivienda en alquiler, con incrementos que dificultan el acceso de jóvenes, familias y trabajadores que buscan establecerse en Avilés.