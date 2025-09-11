Esther García, escritora, publica "Xiblón. Menudu putiferiu": "La literatura en asturiano está al mismo nivel que la castellana"

Esther García está de estreno. La autora valdesana y articulista de LA NUEVA ESPAÑA, afincada en Piedras Blancas, ha publicado un nuevo libro, "Xiblón. Menudu putiferiu". En él trata, en una mezcla entre realidad y ficción, de todo aquello que pasa en los pueblos, uniendoló con toques de mitología y de humor.

-¿En qué consiste su nuevo libro?

-"Xiblon. Menudu putiferiu" cuenta una historia, pero también documenta una forma de vida, la que esconden los pueblos, aunque hiperbolizada y caricaturizada. Transcurre en la última década del siglo XIX y principio del XX. Es una forma de entender como era y sigue siendo la vida en los pueblos, donde muchas veces se trata de sobrevivir a las calamidades de la existencia. Hay consuelo, tensiones, desavenencias… Es una novela dura, pero con tintes de humor que suavizan las cosas que se ven en ella. Tiene 110 personajes, aunque los principales son menos, y 34 capítulos que se pueden leer de manera independiente. Además, al final llevan un apéndice final para poder ver de que casa es cada personaje, que relación tien con los demás, y así que cada uno pueda hacerse un mapa mental. Xiblón podría ser un pueblo cualquiera de Asturias e incluso de fuera, porque hay cosas de esa forma de vida que se repiten en todo el país.

-Su libro parece contar todo aquello que, aún en la actualidad, pasa en muchos pueblos de Asturias.

-En ellos hay muchas historias, es algo que se sabe. Yo me basé en mucho en lo que observé y sentí contar durante mi infancia, que es algo de lo que se quedó un cierto poso con el paso de los años. En la obra ficción y realidad se dan la mano e incluso se entremezcla lo mitológico con la muerte, la fe y lo prohibido. Los muertos cobran vida, los animales sienten, los montes esconden secretos y la endogamia es uno de los temas más presentes. Por eso lo de putiferio, es un término amplio, que va sobre el desmadre y las cosas que consideramos un escándalo.

-Se nota que usted ha mamado lo que es un pueblo.

-Nací en un pueblo que tiene cuatro casas, aunque la parroquia era un poco más grande, aunque bastante dispersa. Por eso digo que es algo que yo observé y escuché. La obra también tiene parte de realismo mágico, que ayuda un poco al transcurso en visiones. Tengo que reconocer que tenía ganas de que el libro viese la luz. Escribí el borrador en el 2020, pero fue quedando en el cajón. Al final gracias al empeño de Aurelio García Ovies, que ha escrito el prólogo, ha acabado publicada.

-¿Por qué ha decidido apostar ahora por los pueblos?

-No es la primera vez que lo hago. Esta vez me dijo Pedro de Silva que la novela podría ser un tratado de etnografía, porque hay muchas cosas que cuento que quería que quedasen ahí. Es muy difícil desprenderse del lugar donde naces. En mis libros hay mucha investigación, en mis artículos en LA NUEVA ESPAÑA hay de todo, pero no te puedes desprender de esa impronta que te da el lugar donde naces y que, además, sigo yendo cuando puedo.

-¿Cómo ve el momento que vive ahora mismo la literatura en asturiano?

-Ahora mismo hay mucho publicado y podemos decir que estamos a la altura de cualquier literatura, incluso al castellano. Hay un gran florecimiento después de todos estos años. Esta novela la traduciré al castellano, pero me sentí muy a gusto escribiéndolo en asturiano. El asturiano se pierde si no se escribe, es muy importante tenerla como lengua de cultura y en eso estamos. Con lo que tenemos publicado ya queda un testimonio para la posteridad.