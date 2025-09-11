Gozón acoge este sábado una ruta motera nocturna

Gozón acogerá, durante este sábado, una nueva edición de la ruta motera nocturna "Lluvia de estrellas". La salida se realizará en el puerto antiguo de Luanco a las 21.30 horas y los participantes tomarán dirección Laviana. Allí se hará una degustación gratuita de marañuelas y chocolate. Está previsto volver a Luanco sobre las once, para realizar un sorteo y, posteriormente, habrá una fiesta con dj.