Paula Cheshire y Carolina Corvillo combinan realismo e historia

Lo primero que publicó Paula Cheshire fue un fanzine al que puso el elocuente título de "Me das ansiedad". "Estando en casa, encerrada, cuando la pandemia, empecé a dibujar y a quejarme", explicó ayer en Avilés donde participa en la edición número treinta de las Jornadas del Cómic. Estaba en la mesa con Carolina Corvillo. "No me veréis dibujando", determinó. Ella es escritora: poesía, teatro, novela. "Pero está aquí como autora de guiones de cómic históricos", subrayó Diego García Cruz, uno de los responsables del salón avilesino de la historieta y Corvillo, la autora de "Ellas iban sin sombrero" (Ponent Mon), "Maruja Mallo. Verbenas y Campanarios" (Cascaborra) y "Ana. La princesa de Éboli" (Cascaborra).

Las dos ponderaron la pulsión de "contar historias". La segunda, por ejemplo, admitió que practicando todos los géneros, "es precisamente eso que quiero contar lo que, al final, cobra su forma determinada".

Cheshire explicó que, siendo niña, "era la que leía tebeos". Que se había embebido en los Mortadelos. "Tuve relación con una web cómic llamasa Subcultura. Me distancié en un momento dado. Llegó entonces la pandemia y regresé al cómic", resumió. "Aquella época fue horrible, cambiaría muchas de las cosas, pero fue el momento en que me dije que no iba a morirme –era la pandemia– sin intentar meterme a dibujar". Así que utilizó su arte como una "especie de autobiografía" en la que sale ella sola. "Si no, implicaría pedir permisos", aclaró.

Corvillo, sin embargo, se documentó hasta encontrar la historia que busca por debajo de la historia. Y así es como su princesa de Éboli "va más allá de la ‘femme fatal’".