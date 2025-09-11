La Red de Pueblos del Surf invierte 70.000 euros en promoción

La Red de Pueblos del Surf, en la que está incluida el concejo de Castrillón, ha licitado un contrato de más de 70.000 euros para promocionarse. Varios de los puntos que recoge la memoria del contrato es la elaboración de una web y perfiles en redes sociales del proyecto o actividades de difusión. Además, más de la mitad del monto total irá destinado a formación.