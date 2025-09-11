THA y Jaime Calderón no esconden sus ganas de seguir contando

Tanto "THA" como Jaime Calderón echan de menos los tiempos en que se leía en papel. Lo echan de menos, pero hace tiempo que se han adaptado a la realidad actual, a la contante y sonante. "Es curioso, cada vez hay menos lectores, pero el número de publicaciones ha crecido", señaló Calderón, que fue aprendiz de López Espí –fue su guionista en "Extrahumans"– y que, luego, él mismo se ha convertido en profesor de los más nuevos (es fundador de la Escuela de Cómic e Ilustración Fem Art).

Los dos abrieron la segunda jornada del salón avilesino de la historieta, el que se despide este próximo sábado.

Cada uno de los ellos habló de su entrada en el negocio de la historieta. "THA", que es la manera fácil de decir Josep August Tharrats i Pascual, explicó, por ejemplo, que empezó su carrera como entintador de Ibáñez, de Escobar, de Raf. "No iban por ahí. Raf, sí, los otros no. Nos ponían las páginas a lápiz y nosotros teníamos que pasarlas a tinta: había que producir y producir", contó el autor, en el segundo paso de la cadena de producción de las editoriales gigantes del tebeo español. "Si perdías trabajo, podías acudir a las revistas: había muchas", cuenta. Pasó por "Cimoc", por "El Jueves". Es el de "Qué gente".

"THA" tiene un hermano artista –firma Tharrats, "no hay que confundirlos, destacó Diego García Cruz durante la presentación de su intervención matutina–. Y también un tío pintor: Joan Josep Tharrats. "Una familia de artistas". Así que, con este bagaje, era fácil que THA se dedicase a esto de la historieta: "Teníamos horario de nueve a cinco. A las dos parábamos para comer. Y seguíamos con la tinta", contó. "Lleva medio siglo dedicado a esto", recalcó García Cruz. Y se ha movido por todas las esquinas de su profesión como artista.

Calderón, por su parte, habló de su relación con los editores: los de España y los de fuera. "No es cuestión de la empresa que te contrate, es cosa más bien de la persona", aseguró. "THA" fue de la misma opinión. "Antes, cuando empecé, lo teníamos encima. Ahora está a golpe de un Wetransfer", bromeó el autor catalán, que también es músico de jazz. "‘THA’ hace muchas cosas y todas las hace bien", apostilló García Cruz.