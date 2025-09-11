Últimos días para los paseos en barco por la Ría de Avilés

Los paseos en barco por la Ría de Avilés finalizarán el próximo lunes 15 de septiembre. Los interesados podrán disfrutar de uno de los cincopases diarios con salida desde el nuev pantalán de la Escuela de Vela, al final del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo. Los horarios de salida son las 12.00, 13.15, 17.00, 18.15 y 19.10 horas.